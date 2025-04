Concessão de Rodovias na Bahia deve expandir turismo em Canavieiras e Ilhéus

Por MRNews



Governo Federal Avança com Nova Concessão de Rodovias na Bahia

O Governo Federal está avançando com um novo processo de concessão para importantes rodovias no estado da Bahia, com o objetivo de modernizar a infraestrutura viária e melhorar a segurança e eficiência do transporte na região.

A iniciativa abrange trechos das rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528, que conectam Feira de Santana a Salvador e à divisa da Bahia com Minas Gerais, totalizando aproximadamente 663 quilômetros. A partir de 15 de maio de 2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assumirá a gestão desses trechos, anteriormente administrados pela concessionária ViaBahia. Essa transição decorre de um acordo mediado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), buscando solucionar conflitos administrativos e judiciais que impediam investimentos e melhorias nessas vias.

Enquanto o DNIT gerencia temporariamente as rodovias, a Infra S.A. está conduzindo estudos para um novo contrato de concessão, com previsão de leilão ainda em 2025. O objetivo é atrair investimentos significativos para a modernização e ampliação da infraestrutura rodoviária na Bahia, incluindo melhorias no pavimento, reforço na segurança viária e otimização da logística regional.

Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou recentemente o Relatório Final da Audiência Pública nº 009/2024, referente à concessão de um trecho de 502 km da BR-116 entre Salgueiro (PE) e Feira de Santana (BA). Esse projeto visa modernizar a infraestrutura rodoviária, aumentar a segurança e otimizar a logística regional, com expectativa de leilão ainda em 2025.

Essas iniciativas refletem o compromisso do Governo Federal em melhorar a infraestrutura de transportes na Bahia, promovendo o desenvolvimento econômico regional e oferecendo melhores condições de tráfego para os usuários das rodovias.

