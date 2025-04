Cícero Lucena recebe Zico e ressalta o esporte como instrumento para melhorar qualidade de vida dos jovens

Conhecida como a capital dos esportes saudáveis, João Pessoa recebeu, na noite desta quarta-feira (2), um dos representantes do futebol lendário que fez do Brasil potência mundial, Zico, para uma palestra realizada durante o II Congresso Paraibano de Municípios e da Feira de Oportunidades e Negócios (Confep), no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções da Paraíba. O atleta, que eternizou a camisa 10 do Flamengo, foi recebido pelo prefeito Cícero Lucena, que destacou a importância do esporte como incentivo para crianças e adolescentes terem mais qualidade de vida.

“Tendo o prazer de receber o nosso eterno Zico, que tantas alegrias nos deu na vida e ele estando hoje presente aqui em João Pessoa, eu vim abraçá-lo e dizer que ele continue fazendo esse trabalho de palestra para que conte sua história, sua vida, que é um exemplo para todos nós. Não apenas como craque do futebol, mas também, principalmente, como cidadão”, destacou Cícero Lucena, que estava acompanhado do presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Em suas palestras, Zico fala sobre a rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Ele falou sobre a relação que tem com a cidade de João Pessoa, desde a década de 1970, quando esteve presente na inauguração do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo.

“Aqui eu tenho uma legião imensa de flamenguistas. Eu lembro que eu vim aqui em João Pessoa junto com o time do Flamengo para inaugurar o Estádio Almeidão. E foi muito legal, uma ligação muito boa. João Pessoa é a cidade de um grande amigo de tantos anos juntos no Flamengo, que é o Júnior. E lógico que é uma cidade gostosa, é uma cidade que sempre trouxe muito carinho para mim. Uma receptividade excelente sempre que eu venho aqui, então fica sempre um pouquinho no coração”, afirmou.

Sobre o Confep – O II Congresso Paraibano de Municípios e da Feira de Oportunidades e Negócios (Confep), realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), em parceria com o Governo do Estado, segue até a próxima sexta-feira (4) e reúne prefeitos, secretários e gestores municipais para discutir soluções para a administração pública.

Nesta quarta-feira (3), às 15h, o prefeito Cícero Lucena e presidentes de consórcios paraibanos ministram palestra com o tema ‘Regionalização dos Consórcios Públicos’. O evento acontece na sala principal do Centro de Convenções de João Pessoa.