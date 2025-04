Cícero Lucena empossa 25 servidores efetivos do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena deu posse, na manhã desta quarta-feira (2), a 25 servidores aprovados no concurso público 01/2024 para o Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP). Com a chegada dos novos profissionais, a Prefeitura chega à marca de 1.698 servidores efetivos empossados na atual gestão. O evento foi realizado no auditório do Centro Administrativo Municipal.

“Mais um dia de muita alegria em poder saudar a chegada de 25 novos servidores do IPM. São servidores que chegam para agregar na administração municipal e qualificar o serviço oferecido. Já são quase 1.700 efetivos na atual gestão”, comemorou Cícero.

A superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, celebrou a chegada dos novos servidores que, segundo ela, serão importantes para o órgão oferecer um serviço com ainda mais qualidade à população de João Pessoa.

“É extremamente importante recompor o quadro dos servidores do Instituto, que estava bem defasado. Nós só temos 60 concursados, 60 servidores efetivos no Instituto, e esses novos servidores vêm recompor o quadro para que a gente possa melhorar ainda mais a prestação de serviço à sociedade”, falou a superintendente.

De acordo com o secretário de Administração, Valdo Alves, o número de servidores efetivos vai aumentar nos próximos meses já que a Guarda Municipal vai receber mais 200 profissionais e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) vai ganhar outros 100.

“Em breve vamos chegar à marca de dois mil servidores efetivos na gestão do prefeito Cícero Lucena. Vale destacar que ganharemos mais 200 servidores na Guarda Municipal e 100 na Semob, que vão iniciar o curso de formação. E fora isso, a gente está preparando outros concursos também, porque a Prefeitura não para, a cidade está crescendo e nós precisamos ter o compromisso com a população de sempre estar fazendo novos concursos”, explicou Valdo.

O servidor José Antônio Cabral não escondeu a alegria com a posse como assistente administrativo de finanças do IPM. “É um momento único em minha vida. Gostaria de agradecer a Deus e aos meus familiares por essa conquistar. Vou me empenhar para realizar um grande trabalho na Prefeitura de João Pessoa”, afirmou.