Carioca em Dia 2025: Prefeitura do Rio inicia hoje programa que oferece descontos no pagamento de débitos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio inicia nesta terça-feira (01/04) o programa Carioca em Dia 2025, que oferece descontos no pagamento de débitos tributários de ISS, inscritos ou não em dívida ativa, e com fato gerador ocorrido até 31/12/24. Os abatimentos podem chegar a 100% das multas e acréscimos moratórios. O programa também é válido para os demais débitos tributários (IPTU, ITBI e taxas) e não tributários (multas de posturas, ambientais, urbanísticas e aplicadas pelo Procon Carioca, entre outras), desde que já estejam inscritos em dívida ativa e os valores dos débitos a serem negociados pelos contribuintes não ultrapassem R$10 mil, cada.

Com a publicação do Decreto e do Edital com as regras do programa no Diário Oficial do Município, os contribuintes têm até o dia 30/06/25 para aderir ao Carioca em Dia 2025. Os percentuais de descontos oferecidos variam de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte. Quem escolher regularizar a dívida à vista garante desconto de 100% nas multas e acréscimos moratórios e vai pagar apenas o montante equivalente à dívida original corrigida pela inflação, podendo haver cobrança também de despesas processuais, em caso de débitos já inscritos em dívida ativa. Já quem escolher o pagamento em até seis parcelas consecutivas, terá redução de 80%.O programa oferece ainda descontos de 60%, 50%, 40%, 25% e 10%, percentuais aplicados – respectivamente – no pagamento em até 12, 18, 24, 48 e 60 parcelas consecutivas. No caso dos débitos de ISS, inscritos ou não em dívida ativa, o percentual máximo de desconto é de 50% no pagamento de 18 parcelas consecutivas. Verifique sua dívida para saber qual benefício é aplicável.

As guias para pagamento à vista ou de forma parcelada podem ser obtidas pela internet, por meio do site cariocaemdia.prefeitura.rio ou em um dos postos de atendimento da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio ou de ISS, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Quem for renegociar débitos deve, contudo, ficar atento às regras e pagar as parcelas em dia. No caso de pagamentos à vista, a adesão só ocorrerá após a emissão e pagamento – na data de vencimento – da guia. Caso o contribuinte escolha o parcelamento, a adesão ocorrerá após o pagamento da primeira prestação.

Confira, abaixo, o passo a passo para emissão das guias

Débitos inscritos em dívida ativa

Escolha essa opção para negociar débitos de ISS de qualquer valor inscritos em dívida ativa ou abater valores de IPTU, ITBI, taxas e multas até R$10 mil por dívida.

– Acesse o site cariocaemdia.prefeitura.rio

– Escolha a modalidade de pagamento: pagamento à vista ou pagamento parcelado.

Débitos não inscritos em dívida ativa

Escolha essa modalidade de pagamento para pagar débitos de ISS de qualquer valor não inscritos em dívida ativa.

– Acesse o site cariocaemdia.prefeitura.rio

– Clique em Pagamento à vista/parcelado.

Consulte também os endereços e horários dos postos de atendimento

Procuradoria do Município do Rio

Edifício-sede da PGM – Rua Sete de Setembro – 58-A, Centro

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Cidade Nova – Avenida Afonso Cavalcanti, 455, anexo, térreo

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Fórum- Avenida Erasmo Braga, 115, Lâmina 1, 6º andar, sala 622, ao lado da 12ª Vara de Fazenda Pública, Centro

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h

Barra da Tijuca- Avenida das Américas, 700, térreo, bloco 6B, Shopping Città Office Mall

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Madureira- Rua Carvalho de Souza, 274, sala 6

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Campo Grande- Estrada do Mendanha, 555 – 2° Piso – sala 282, West shopping- junto a Secretaria de Fazenda

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Secretaria Municipal de Fazenda

Cidade Nova

Rua Afonso Cavalcanti, 455 – prédio anexo – Cidade Nova

Atendimento de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h

Carioca em Dia

Lançado em 2023 pela Prefeitura do Rio, o Carioca em Dia é uma janela de oportunidade para o contribuinte ficar em dia com o Município. Só na primeira edição do programa, mais de 28 mil cidadãos aderiram à iniciativa com mais de 90 mil dívidas renegociadas, evitando assim a realização de outras medidas de cobrança de débitos como o protesto, a penhora on-line e, em caso de dívidas de IPTU, até o leilão do imóvel.