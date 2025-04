Campanha de doação de sangue 2025 já tem data marcada: 30 de abril – IFSP

Posted on

A Praça do Calembá ganhou novos equipamentos e brinquedos – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio inaugurou, neste sábado (18/11), as obras de revitalização da Praça Calembá, do Condomínio Vivendas do Calembá, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. A área de convívio social, de aproximadamente 2.300 metros quadrados, recebeu investimentos de R$ 432 […]