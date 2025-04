Bonito participa de reunião do Comitê da Bacia do Rio Miranda – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta terça-feira (01), em Campo Grande, a Prefeitura de Bonito marcou presença na reunião do Comitê da Bacia do Rio Miranda. Representando o município, o Secretário de Meio Ambiente, Thyago Sabino, apresentou os projetos em andamento voltados à conservação das águas e dos recursos hídricos da região.

Durante o encontro, Sabino também destacou os avanços do Plano Diretor de Bonito e as ações do PROSOLO, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Governo do Estado e o Instituto Taquari Vivo. O programa busca fortalecer a gestão do solo e da água, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do município.

A participação da SEMA reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável de Bonito.