ASSISTIR AO Feyenoord x Groningen PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (02/04)

A partida Feyenoord x Groningen acontece HOJE 16 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Feyenoord que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Feyenoord x Groningen: Previsão, escalações e onde assistir ao jogo da Eredivisie

Data: 2 de abril de 2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stadion Feijenoord, Roterdã

Competição: Eredivisie – 25ª rodada (jogo remarcado)

Feyenoord e Groningen se enfrentam nesta quarta-feira (2) em uma partida remarcada pela 25ª rodada da Eredivisie. O jogo acontece no Stadion Feijenoord, e uma vitória dos donos da casa pode colocá-los na terceira posição do campeonato, ultrapassando o Utrecht. Enquanto isso, o Groningen busca manter sua boa fase e consolidar sua luta por uma vaga em competições europeias.

Análise das equipes

Feyenoord

O Feyenoord teve uma temporada desafiadora, com eliminações na KNVB Beker para o PSV e na Champions League diante da Inter de Milão. Agora, a prioridade da equipe é garantir uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

A equipe vem embalada após uma vitória por 3 a 2 sobre o Go Ahead Eagles, na qual Igor Paixão marcou o gol da vitória. Com isso, os comandados de Robin van Persie estenderam sua invencibilidade na liga para seis partidas (4 vitórias e 2 empates). Além disso, o time está há quatro jogos sem perder em casa, vencendo três e empatando um.

Groningen

O Groningen tem sido uma das surpresas da temporada. Recém-promovido, o time já somou quase o dobro de pontos em comparação com a campanha que levou ao rebaixamento em 2022-23.

A equipe de Dick Lukkien vinha de uma sequência invicta de quatro jogos antes da Data FIFA e, no retorno, empatou em 1 a 1 com o NAC Breda, mesmo jogando com um jogador a menos. Nos últimos oito jogos, o Groningen conquistou 15 pontos (4 vitórias, 3 empates e 1 derrota), um desempenho muito superior ao do início da temporada.

Porém, um dos pontos fracos da equipe é o desempenho fora de casa, com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos como visitante, contra o lanterna Willem II.

Retrospecto e estatísticas

O Feyenoord está invicto contra o Groningen nos últimos oito confrontos.

Os donos da casa não perdem na Eredivisie há seis partidas.

O Groningen tem apenas uma vitória como visitante na temporada.

Possíveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Bueno; Moder, Hwang, Milambo; Paixão; Carranza, Moussa.

Groningen: Vaessen; Rente, Ekdal, Blokzijl, Prins; Resink, Schreuders; Seuntjens, Valente, Kwakman; Willumsson.

Desfalques

O Feyenoord pode ter até 10 desfalques para o confronto, incluindo Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Chris-Kevin Nadje, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber e Calvin Stengs. Por outro lado, Hugo Bueno e Ayase Ueda retornam e podem ser opções no banco de reservas.

Pelo lado do Groningen, Tika de Jonge está suspenso. Sven Bouland, Mats Seuntjens, Fofin Turay e Dirk Baron seguem fora por lesão. Marvin Peersman pode retornar ao time após se recuperar de uma fratura no pé.

Palpite e prognóstico

O Feyenoord tem amplo favoritismo para o duelo, especialmente pelo histórico recente contra o Groningen e pelo fator casa. O Groningen tem mostrado evolução, mas suas dificuldades fora de casa são um problema.

Palpite: Feyenoord 3×1 Groningen

Onde assistir

O jogo entre Feyenoord e Groningen terá transmissão ao vivo nos canais ESPN e no streaming do Star+ para o Brasil.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.