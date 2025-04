Assistência Social realiza CRAS Bairro na região norte na quinta, 3 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Os fiscais do Procon Carioca realizaram fiscalização em lojas no Shopping Tijuca – Divulgação Durante a Black Friday, realizada na última sexta-feira (25/11), os fiscais do Procon Carioca, instituto vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, percorreram lojas do Shopping Tijuca, no Rio, e identificaram vários problemas. Todas foram notificadas a prestar esclarecimentos e tomar as […]