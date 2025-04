Agência Minas Gerais | Educação lança oficialmente Campanha de Busca Ativa Escolar 2025 para reintegrar estudantes infrequentes

Posted on

O Código de Defesa do Consumidor – Divulgação / Prefeitura do Rio Na semana em que o Código de Defesa do Consumidor comemora 33 anos, o Procon Carioca realizará o atendimento itinerante, de segunda-feira (11/09) a sexta-feira (15/09), em Madureira, Zona Norte do Rio. A equipe do Procon nos Bairros estará na Rua Soares Caldeira […]