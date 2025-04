abril inicia calendário anual de licenciamento com placas final 1 e 2 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Começa nesta terça-feira (1º) o calendário de licenciamento do ano de 2025 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). O valor é o mesmo para todo tipo de veículo, 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul), que neste mês de abril é de R$ 237,64 se pago até o último dia útil do mês.

Caso o pagamento seja feito após, o valor sobe para 5,88 UFERMS o que equivale a R$ 308,46, na cotação de abril. O pagamento da taxa pode ser feito em um dos canais de autoatendimento do Detran, no portal de serviços “Meu Detran” ou em uma das agências do Detran-MS do Estado.

Não licenciar o veículo significa não conseguir o CRLV (Certificado de Registro e Licença de Veículo) do ano de 2025. Que é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Caso o motorista seja flagrado circulando com o veículo não licenciado, a multa é de R$ 293,47 e o condutor recebe 7 pontos na carteira, além do veículo ser guinchado ao pátio. Em Mato Grosso do Sul são 105.718 veículos com placas de final 1 e 2 que devem licenciar o veículo no mês de abril.

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued/Detran