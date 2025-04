“Tinker Bell – O Segredo das Fadas” é exibido na Biblioteca Infantil de Sorocaba nesta quarta-feira (2) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir, nesta quarta-feira (2), às 14h, a exibição do filme “Tinker Bell – O Segredo das Fadas” (2012), na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. A atração gratuita e aberta ao público ocorre em homenagem ao Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril).

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a sessão de cinema oferece mais uma opção de lazer, aproximando a população do equipamento cultural, que possui um rico acervo, incentivando o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

Tinker Bell, a Sininho, é uma fada que habita o Vale das Fadas. Um dia ela quebra uma importante regra e vai até o Bosque do Inverno, onde conhece uma fada do inverno. Com a ajuda de um sábio local, elas descobrirão um segredo que mudará para sempre as suas vidas e também colocará em risco o dia a dia de outros seres da região.

A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723