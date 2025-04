Teatro recebe apresentação de ritmos culturais no dia 10 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na próxima sexta-feira, dia 10, o Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto será o palco do lançamento do álbum “Além da Visão”, da artista Thai. A apresentação, marcada para às 20h, promete uma fusão única de ritmos afro-brasileiros, indígenas e sul-americanos.

A apresentação contará com a participação de artistas indígenas, como Txale e Fenekyá Fulni-ô, de Pernambuco, e Konatí, do povo Mapuche, do Chile. A banda que a acompanha inclui Marilua Azevedo, Melina Cabral, Fuca e Hércules Lacovic, produtor do álbum.

Com um repertório que celebra a potência coletiva e as raízes culturais, o show faz uma conexão entre música e território, convidando o público a refletir sobre a importância de contar histórias a partir de múltiplas perspectivas. “É uma alegria receber todos aqui, compartilhar e agregar novas pessoas”, afirma Thai, que vê no encontro de artistas de diferentes regiões uma oportunidade de expandir e fortalecer as conexões culturais.

Para mais informações e ingressos, acesse: megabilheteria.com.