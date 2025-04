Secretaria da Pessoa com Deficiência inaugura sala Multiuso para celebrar o Dia de Conscientização do Autismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A criação de espaços de interação é essencial para desenvolver habilidades. Foto: Divulgação/SMPD

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inaugura nesta terça-feira (02/04), às 10h30, a sala Multiuso, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O novo espaço, no Centro Municipal de Referência de Mato Alto, em Jacarepaguá, tem diversos elementos lúdicos como piscina de bolinhas, painéis sensoriais, escorrega e outros brinquedos.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas autistas. “Informação gera empatia, empatia gera respeito!” Esse é o tema da campanha nacional de 2025 . A frase reforça que o conhecimento é o melhor caminho para derrubar preconceitos e promover respeito e inclusão para pessoas autistas.

A criação de espaços de interação coletiva é essencial para desenvolver habilidades diversas como: cognitivas, sociais, melhorar a percepção de si e do outro. A sala foi pensada para oferecer uma grande ferramenta de cuidado para a Pessoa com Deficiência através das ações desenvolvidas no Grupo Interdisciplinar.

– Estamos inaugurando essa sala que foi planejada para os diversos usos no cuidado por meio de brincadeiras. Pessoas autistas têm direito de participar de todos os serviços da SMPD, respeitando e considerando sua individualidade, interesses, peculiaridades e potencialidades. Os atendimentos são avaliados de acordo com a demanda que o usuário nos traz. Investimos na inclusão e na acessibilidade buscando a cidadania plena da Pessoa com Deficiência -, ressalta a Secretária Helena Werneck.

As equipes realizam ações junto às famílias que são parte fundamental do processo de cuidado. Estas ações têm como objetivo fornecer informações, suporte e recursos para que essas famílias se empoderem e sintam-se capazes de serem atores na promoção de estímulos ao desenvolvimento de seus filhos.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência reforça a importância da conscientização e inclusão social das pessoas autistas, fortalecendo estratégias para uma vida adulta plena e com oportunidades reais de desenvolvimento profissional com autonomia e independência , por meio dos apoios necessários. A SMPD atende mais de 2.000 pessoas autistas da cidade do Rio de Janeiro, em suas diversas modalidades de atendimento e projetos.