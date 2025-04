Sebrae-SP promove evento ‘Todas Por Elas’, com apoio da Secretaria da Mulher, e fortalece o empreendedorismo feminino em Sorocaba

Evento reuniu mulheres empreendedoras para capacitação, troca de experiências e histórias inspiradoras, fortalecendo o ecossistema feminino de negócios na região

O Sebrae-SP, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora de Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher, e o Selo de Solidariedade, promoveu, na última quinta-feira (27), o evento ‘Todas Por Elas’, que reuniu aproximadamente 80 mulheres. Realizado no escritório regional do Sebrae-SP, o evento teve como objetivo capacitar, conectar e fortalecer o empreendedorismo feminino, proporcionando uma noite de aprendizado, inspiração e troca de experiências.

Com uma programação diversificada, o evento ofereceu palestras, dinâmicas e oportunidades de networking, criando um ambiente propício para o crescimento e a profissionalização de mulheres empreendedoras e interessadas em atuar no mundo dos negócios.

A abertura do evento contou com a presença de Alexandre Martins, gerente regional do Sebrae-SP, que destacou a importância do apoio contínuo à mulher empreendedora. “O Sebrae-SP tem como missão apoiar cada vez mais as mulheres que desejam transformar seus sonhos em negócios prósperos. Este evento é um reflexo do nosso compromisso com o empreendedorismo feminino, com a criação de oportunidades reais e com o fortalecimento de um ecossistema inclusivo”, afirmou Alexandre.

Rosângela Perecini, secretária da Mulher (Semul) de Sorocaba, também esteve presente e ressaltou a importância de iniciativas como o evento para o empoderamento feminino. “Este projeto é fundamental, pois oferece às mulheres a chance de se desenvolverem no mundo dos negócios, criando novas oportunidades e quebrando barreiras. O evento também serve como um reconhecimento pelo esforço de todas as mulheres que, dia após dia, buscam conquistar seus espaços e transformar suas realidades. É uma forma de motivar e inspirar outras mulheres a seguir esse caminho”, afirmou Rosângela.

Ela ainda destacou a parceria contínua entre a Prefeitura de Sorocaba e o Sebrae-SP, que ao longo do ano proporciona ações de capacitação e apoio às mulheres empreendedoras. “Para nós, o Sebrae é um parceiro estratégico que vai além do mês de março. Eles têm sido essenciais não apenas para celebrar o Dia da Mulher, mas para garantir que as mulheres sigam o ano todo com as ferramentas certas para prosperar nos seus negócios”, afirmou Rosângela.

Histórias inspiradoras de mulheres que se reinventaram

O evento também foi palco de histórias inspiradoras de mulheres que, com coragem e dedicação, transformaram suas vidas por meio do empreendedorismo. Luciana Suemi, da Associação LUAR – Lugar de Amor e Restauração, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição com mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto ‘Dona de Mim’, coordenado por Luciana, envolve oficinas terapêuticas e de arte, como o crochê, utilizando materiais de baixo custo ou reaproveitados.

Ela explicou que, ao criar as bolsas e outros produtos artesanais, as mulheres começam a trabalhar sua autoestima e a redescobrir suas habilidades. “A proposta é que elas, além de aprenderem técnicas artesanais, possam se sentir valorizadas. Quando elas começam a fazer as peças, seja crochê ou outras, a transformação não é só no produto, mas em como elas se veem. Algumas até se destacam pelo talento, e a partir daí começam a vender o que produzem, ganhando mais confiança”, disse Luciana.

Para ela, as mulheres que participam dessas oficinas, muitas vezes, saem de um ciclo de insegurança e baixa autoestima para um novo ciclo de autovalorização e independência. “O crochê é uma ferramenta terapêutica que, por trás do trabalho manual, vai promovendo uma mudança interna. Elas se veem capazes, e isso vai muito além do material que utilizamos. A cada nova bolsa, a cada nova peça, elas se reconhecem mais fortes”, completou.

Outro exemplo de superação e reinvenção foi o de Marina Diniz, empreendedora responsável pelo coffee break do evento. Ex-advogada, Marina encontrou no cozinhar sua verdadeira paixão. “Com a perda do meu principal cliente durante a pandemia, decidi seguir o que sempre gostei de fazer: cozinhar. Comecei a fazer temperos caseiros e, aos poucos, fui me profissionalizando”, contou.

Hoje, ela gerencia sua empresa de catering, a “Dora Delícias Caseiras”, realizando eventos para até 150 pessoas e atendendo tanto festas particulares quanto demandas corporativas. Marina iniciou sua trajetória de forma informal, mas formalizou o negócio no fim de 2022. A formalização, segundo ela, foi crucial para o crescimento de sua empresa, especialmente pela necessidade de emissão de notas fiscais para atender empresas e expandir sua clientela. “Sem a formalização, não conseguiria atender alguns dos meus clientes”, destacou.

Capacitação, networking e troca de experiências

Além das palestras de Alessandra Filippini, licenciada em Neurociência e Epigenética pelo Empowerment Center de Paris, e Adriana Fontes, publicitária e especialista em transformação digital pela USP, que trouxeram insights valiosos sobre autoconfiança, modernização de negócios e ferramentas tecnológicas, o evento também promoveu um bate-papo inspirador conduzido por Beth Proença, analista de negócios do Sebrae-SP. Durante a conversa, Beth entrevistou as premiadas do Sebrae Mulher de Negócios: Natália Marum, Kellen Petreche e Erica Hessel. As empresárias compartilharam suas trajetórias de sucesso, desafios e aprendizados, oferecendo valiosas lições e motivação para todas as participantes.

Outro grande destaque foi a dinâmica de pitch de vendas, com 18 mulheres vindo à frente para apresentar seus negócios em pitches rápidos. A oportunidade foi um sucesso, com muitas participantes enfrentando o desafio pela primeira vez, ganhando confiança e visibilidade através da troca de experiências.

Um compromisso contínuo com o empreendedorismo feminino

O evento ‘Todas Por Elas’ não se limitou a marcar o mês de março, mas foi o pontapé inicial para um trabalho contínuo do Sebrae-SP no apoio ao empreendedorismo feminino. “Este evento é só o começo. O Sebrae-SP vai continuar ao lado das mulheres, fornecendo as ferramentas e o conhecimento necessário para que elas sejam protagonistas de suas histórias e transformem suas realidades. Estamos juntos, não só em março, mas ao longo do ano, apoiando o crescimento do empreendedorismo feminino”, afirmou Alexandre Martins.