São José Basketball recebe Fortaleza na reta final da 1ª fase

Na reta final da fase classificatória do NBB Caixa, o Farma Conde São José Basketball recebe o Fortaleza Basquete Cearense nesta segunda-feira (31), às 19h30, na Farma Conde Arena. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da ticket fácil.

Os joseenses já estão classificados aos playoffs da competição e aparecem na décima colocação, com 48,3% de aproveitamento. A equipe tem retrospecto positivo quando joga em casa, mas chega para a partida em busca de reabilitação após ser superada pelo Pinheiros em São Paulo em seu último compromisso.

“O nosso grande problema no momento é a oscilação. Nós tivemos uma grande vitória contra o Corinthians, jogamos bem, e depois perdemos da forma que foi para o Pinheiros, com um início muito abaixo. Aproveitamos esse período de intervalo nos jogos para conversarmos bastante e tentarmos diminuir esses altos e baixos. Estamos na reta final dessa fase, então é importante fazermos esse ajuste agora para chegarmos bem nos playoffs”, afirmou o técnico Régis Marrelli, do Farma Conde São José Basketball.

O Fortaleza está na última posição da tabela, com 27,6% de aproveitamento. A equipe sofreu com lesões ao longo do campeonato e busca melhorar seu desempenho para chegar aos playoffs, agora que tem o elenco completo. No entanto, o clube foi superado em seus últimos dois jogos, em casa, diante do Bauru e do Sesi Franca.

“O Fortaleza é um time muito perigoso. Estão jogando soltos, sem tanta responsabilidade devido ao posicionamento deles, e tem bons talentos. Não existe jogo ganho no NBB e o Fortaleza é uma prova de que todas as partidas podem ser muito disputadas. Vamos buscar jogar bem, primeiramente, para lutarmos pela vitória”, pontuou Marrelli.

Na atual edição, os clubes se enfrentaram em Fortaleza no primeiro turno e o Farma Conde São José Basketball venceu a partida de forma dominante, por 75 a 55.

Ingressos

As entradas para o setor de arquibancada estão à venda no valor de R$ 10 a inteira, com meia solidária estipulada em R$ 5 mediante a doação de um kilo de alimento não-perecível. Para o setor das frisas, mais próximo à quadra, os ingressos possuem preço único de R$ 25. Sócios-torcedores tem direito a uma entrada exclusiva e poderão se sentar nas cadeiras de quadra.

Os portões serão abertos às 18h30 e o clube aconselha aos torcedores que cheguem com antecedência para evitar filas próximo ao horário da partida. O estacionamento da Arena é gratuito a todos.

Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ



