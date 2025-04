Projeto ‘Tardezinha Inclusiva’ é referência e será ampliado para outros municípios da Paraíba

A Tardezinha Inclusiva, que é um dos braços do projeto Somos Capazes, está ampliando seu alcance e será adotada pelo município de Itabaiana. A iniciativa, que foi apresentada na cidade nesta segunda-feira (31), tem previsão de começar a atender às crianças autistas da cidade já a partir do mês de abril. Em Pilar, a proposta também foi apresentada e a parceria está em análise.

“Nós estamos fazendo um processo de ampliação de algumas das nossas experiências da Funjope, trocando nossas convivências com outros municípios, e estamos em Itabaiana fortalecendo esse princípio que desenvolvemos em João Pessoa que é a ideia da inclusão pela arte e pela cultura. Tivemos uma reunião com os secretários de Cultura, de Educação e de Ação Social que já formaram uma equipe para desenvolvermos, de início, o projeto da Tardezinha Inclusiva no município. Visitamos o Itabaiana Clube, que vai abrigar a experiência”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que todos estão confiantes e mobilizados. “Esse é um desejo antigo da nossa gestão, tanto meu quanto do prefeito Cícero Lucena, para que possamos ampliar o alcance das nossas ações, trocar experiências com as práticas bem-sucedidas da cultura de João Pessoa”, frisou.

Em Itabaiana o projeto já está sendo implantado, e o processo foi iniciado na cidade de Pilar. “Lá, conversamos com o secretário de Cultura, Evanio Teixeira. Também fizemos algo parecido no município de Taperoá. Estamos plantando sementes de convivência e de troca de experiências das nossas boas práticas de cultura. É muito importante esse momento que a cultura de João Pessoa vive, um momento especial. O projeto Tardezinha Inclusiva é marcante. Todos já conhecem e em Itabaiana já vamos implantar a partir do mês de abril”, acrescentou Marcus Alves.

Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), destacou que a experiência de João Pessoa foi apresentada, e que a Funjope e a APA entram como parceiras na construção da Tardezinha Inclusiva de Itabaiana.

“Nós viemos a partir do interesse das Secretarias de Educação e Cultura, que nos convidaram para apresentar o projeto. Eu saio daqui bem animada porque vejo que todas as secretarias estão muito envolvidas e pensando realmente em fazer algo muito bonito, assim como João Pessoa já faz todos os meses no Centro Cultural de Mangabeira”, afirmou.

Junto com Marcus Alves, ela conheceu os espaços onde o município de Itabaiana pretende realizar a Tardezinha, com a consultoria da Funjope e da APA, que já têm a experiência de como fazer.

“Acredito que vamos formar um grupo forte de inclusão pela arte e cultura em Itabaiana. É João Pessoa trazendo a experiência para outras cidades e isso me alegra muito enquanto Associação Paraibana de Autismo, que é parceira da Tardezinha. Eu sei que, a partir desse momento, muitas famílias e autistas terão grandes oportunidades de conviver na sociedade, de ter uma sociedade que vai poder participar ajudando”, pontuou Hosana Carneiro.

A secretária de Educação de Itabaiana, Joelma Lins da Fonseca, afirmou que já tinha um certo conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pela Funjope na Tardezinha Inclusiva. “Eu conhecia sim e sempre me encantou a possibilidade de trazer esse projeto para nossa cidade. Isso me emociona muito”, observou.

Para ela, a Tardezinha Inclusiva representa um momento ímpar para os autistas e principalmente para as famílias. “Será um momento de integração, diversão e muitas descobertas”, pontuou. Joelma Lins também falou sobre suas expectativas para o início das atividades: “Uma nova fase em nossa educação infantil está iniciando em nosso município”, comemorou.

Fábio Rodrigues, secretário de Cultura de Itabaiana, também afirmou estar feliz. “Temos um número considerável de autistas e achamos interessante formar essa parceria para introduzir o projeto da Tardezinha Inclusiva, envolvendo as Secretarias de Cultura e de Educação”. Ele destacou que, inicialmente, as crianças autistas são identificadas na escola, mas ressaltou que pode haver um número maior de participantes.

“A gente acredita no projeto que já deu resultado em João Pessoa pelos relatos que nos foram passados. E essa iniciativa não envolve só a criança que tem o autismo, mas toda a família. Então, é um projeto que apoia a família como um todo em vários aspectos. Acreditamos que vai dar certo porque temos poucos projetos voltados para o autismo, como o das salas especiais da rede de ensino”, acrescentou Fábio Rodrigues. No dia 2 de abril, haverá uma sessão voltada para esse tema em Itabaiana, e a ideia é introduzir o projeto na cidade ainda nesse mês de abril.

Pilar – A Tardezinha Inclusiva também deve ser implantada em breve no município de Pilar. O secretário de Cultura da cidade, Evanio Teixeira, disse que sua avaliação a respeito do projeto é muito positiva, tendo em vista que a Tardezinha Inclusiva tem o objetivo da inclusão de pessoas com autismo.

“Promover essa inclusão por meio da cultura e das artes é muito positivo. Eu acredito que a arte ajuda na superação de situações vivenciadas por quem é autista e também pelos pais, já que há um cuidado com o cuidador, e isso é muito importante. Eu vejo com muito bons olhos e acredito que a prefeita também vai viabilizar o projeto no município quando eu levar a proposta”, revelou.

O secretário disse que ainda haverá uma nova conversa com a Funjope para alinhar alguns pontos e, posteriormente, implementar no município. Para ele, no entanto, já é uma certeza de que o trabalho vai contribuir muito para o desenvolvimento dessas crianças.

Além do secretário Evanio Teixeira, participaram da reunião em Pilar Maria José Alves, do xaxado, e Vantwyly da Costa, presidente do Conselho Municipal de Cultura.