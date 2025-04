Prefeitura alerta para cuidados em caso de acidentes com morcegos e mamíferos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba reforça a importância da atenção e dos procedimentos corretos em caso de acidentes envolvendo morcegos, animais silvestres e outros mamíferos. A orientação busca garantir a segurança da população e possibilitar a investigação de possíveis casos de raiva.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é fundamental que, em situações de mordida ou contato direto com esses animais, o munícipe não descarte ou se desfaça do animal. A preservação do espécime é crucial para a realização do teste de raiva, exame essencial para determinar se há risco de transmissão da doença ao paciente.

“Em caso de acidente, a primeira reação pode ser de medo e de querer se livrar do animal rapidamente. No entanto, para a nossa segurança e para a saúde pública, pedimos encarecidamente que o animal seja preservado para análise”, explicou a veterinária do CCZ, Joana Pedro.

A orientação é que, caso o paciente não se sinta seguro para manusear o animal, deve colocá-lo em um recipiente fechado (como um balde ou caixa com tampa) sem tocá-lo diretamente e entrar em contato imediatamente com o Centro de Controle de Zoonoses de Ubatuba pelo telefone (12) 3832-6810. A equipe do CCZ fornecerá as orientações necessárias para o recolhimento seguro do animal.

Além de preservar o animal para análise, a Prefeitura de Ubatuba enfatiza a necessidade de procurar atendimento médico imediatamente após a ocorrência do acidente. A avaliação médica é fundamental para iniciar os procedimentos profiláticos adequados, como a vacinação antirrábica, caso seja indicada.

A raiva é uma doença grave e fatal, transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas, arranhões ou lambidas em feridas abertas. A prevenção e a rápida intervenção em casos de acidentes são as melhores formas de proteger a saúde da população.