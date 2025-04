Parque Tecnológico de Sorocaba recebe visita de comitiva de órgão de investimentos de Omã e de empresa de biociências dos Estados Unidos

Fotos: Divulgação/PTS

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu a visita de uma comitiva formada por integrantes do Oman Investment Authority (OIA) – braço de investimento do Sultanato de Omã, no Oriente Médio – e de representantes da empresa Human Biosciences, dos Estados Unidos. O objetivo da visita foi conhecer a cidade de Sorocaba, assim como o PTS, uma vez que a empresa tem como meta a busca por uma área para a instalação de uma unidade no município.

A comitiva foi recepcionada pelo presidente do PTS, Nelson Cancellara; pelos secretários de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana, de Parcerias (Separ), Jessica Pedroso, além dos diretores do PTS, Antônio Mascarenhas e Eduardo Marques. Também esteve presente o diretor-executivo da Agência Inova, André Santos.

Conforme explicou o CEO do fundo de investimentos de Omã, Qais Abdullah Moosa Al Kharusi, a agência é responsável por gerenciar, investir e aumentar os ativos do Sultanato tanto localmente quanto internacionalmente. Seus fundos de investimento são geograficamente diversos, estando presentes em todos os continentes, e cobrem uma ampla gama de setores, incluindo alimentos e pesca, energia, logística, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), serviços públicos, serviços financeiros e de investimento, turismo, mineração, manufatura e aviação.

O CEO da Human Biosciences, Hojan Jain, explicou que pretende expandir os negócios da empresa no Brasil e que Sorocaba, mais precisamente o PTS, é um dos locais que reúne as condições necessárias para a implantação de uma nova unidade da empresa, dedicada à extração de colágeno a partir de diversas matérias-primas orgânicas. “Esse processo será a base da nossa operação local e queremos seguir em frente neste momento. Esse projeto específico envolve a nossa parceria com o pessoal de Omã. Chamamos esse projeto de ‘API project’”, explicou o executivo, completando: “Além disso, existe a possibilidade de trazermos ao PTS outros desenvolvimentos de produtos, tais como dispositivos médicos voltados ao tratamento avançado de enfermidades da pele, que utilizam colágeno como principal componente.”

Durante a visita, os representantes do fundo de investimentos e da empresa estrangeiros conheceram as instalações do Parque, assim como as ações e os projetos desenvolvidos em seu ecossistema, entre os quais estão a aceleradora de startups Hubiz e o Programa Sandbox, e puderam saber mais sobre as leis de incentivo voltadas a empresas de tecnologia e inovação, bem como para poderem avaliar possíveis parcerias e outras trocas de experiências. Ainda durante a visita, conheceram também o Laboratório de Experimentações em Tecnologia 4.0 (LabEx 4.0).

Para o presidente do PTS, Nelson Cancelara, o fato de o Parque Tecnológico sediar grandes empresas, startups, universidades, centros de pesquisa e laboratórios, além de estar localizado em uma área estratégica, muito próximo às rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, e dispor de um ambiente de inovação que oferece empreendedorismo e negócios, isso tudo só aumenta o interesse das organizações por se instalarem no complexo. “A cidade de Sorocaba vive um boom de atração de investimentos e no Parque Tecnológico não é diferente. Somente para este ano já estão previstos investimentos da ordem de R$ 340 milhões, provenientes de empresas que estarão se instalando no local. O Parque está ampliando sua estrutura e já se tornou uma referência nacional, no que se refere à tecnologia 4.0. Dessa forma, não apenas essas empresas, mas outras, dos mais variados segmentos, ligados à tecnologia e inovação, certamente também virão, atraídas por um ambiente tão promissor. Existem, ainda, outras vantagens proporcionadas aqui, como benefícios fiscais e assessoria especializada”, destaca Cancellara.