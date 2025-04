PALPITES Universitario x River Plate Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (02), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Universitario x River Plate acontece Hoje (02) às 21h30 hs. O mandante da partida Univ QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Universitario x River Plate: Onde Assistir e Acompanhar o Ao Vivo (03/04/2025)

A Copa Libertadores 2025 chega com mais uma grande partida na fase de grupos, e no dia 02 de abril de 2025, o Universitario enfrentará o River Plate, em um confronto decisivo para as ambições de ambas as equipes. A partida será realizada no Estádio Monumental, em Lima, Peru, e promete ser um grande embate entre duas tradições do futebol sul-americano.

Detalhes da Partida

Data : 02/04/2025

: 02/04/2025 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Estádio : Estádio Monumental, Lima, Peru

: Estádio Monumental, Lima, Peru Competição : Copa Libertadores 2025 – Fase de Grupos

: Copa Libertadores 2025 – Fase de Grupos Transmissão ao vivo: O jogo será transmitido por canais de TV fechada e streaming, incluindo ESPN e Disney+. Fique atento às plataformas para acompanhar a partida.

Onde Assistir ao Vivo

Você poderá acompanhar o jogo entre Universitario e River Plate ao vivo nos seguintes canais:

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

Últimos Resultados

Universitario vem de uma vitória impressionante sobre o Huancayo , com um 3-1 em casa. A equipe tem mostrado uma boa forma na liga peruana e busca surpreender o River Plate em sua casa.

vem de uma vitória impressionante sobre o , com um 3-1 em casa. A equipe tem mostrado uma boa forma na liga peruana e busca surpreender o River Plate em sua casa. River Plate, por sua vez, empatou recentemente com o Rosario Central e venceu o Ciudad Bolivar na Libertadores, mas também sofreu uma derrota para o Talleres na liga argentina, o que indica que o time de Marcelo Gallardo não está em sua melhor fase.

Odds

As odds para o confronto mostram um equilíbrio entre as equipes, mas com uma ligeira vantagem para o River Plate, considerando sua experiência na competição:

Vitória do Universitario : 4.20

: 4.20 Empate : 3.20

: 3.20 Vitória do River Plate: 2.00

Histórico de Confrontos Diretos

O último confronto entre as duas equipes ocorreu em 2015, na Copa Bimbo, onde o Universitario venceu por 1-0. Será que o time peruano poderá repetir o feito e surpreender o poderoso River Plate em 2025?

Como Acompanhar em Tempo Real

Se você não puder assistir ao jogo ao vivo, acompanhe em tempo real os resultados e estatísticas através de plataformas como Flashscore, que oferece atualizações instantâneas, além de detalhes de gols, cartões e estatísticas completas.

Expectativas para o Jogo

O River Plate chega como favorito, mas o Universitario pode ser uma pedra no sapato dos argentinos, especialmente jogando em casa, onde o apoio de sua torcida pode fazer a diferença. Será uma partida de alto nível, com grandes expectativas para ambos os lados, e você pode acompanhar tudo ao vivo!

Fique ligado nas plataformas de streaming e TV fechada para não perder nenhum detalhe deste grande confronto da Libertadores 2025.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

Aposte com responsabilidade e aproveite a emoção da Copa Libertadores!

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes