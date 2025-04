PALPITES Universidad de Chile x Botafogo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (02), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Universidad de Chile x Botafogo acontece Hoje (02) às 21h30 hs. O mandante da partida Univ QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Universidad de Chile x Botafogo: Horário, Escalações e Onde Assistir à Partida da Libertadores

Nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, o Universidad de Chile receberá o Botafogo no Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago, no primeiro confronto entre as duas equipes pela Copa Libertadores 2025. A partida, que acontece às 21h30 (horário de Brasília), promete ser um grande duelo, com ambos os times buscando uma boa estreia na competição.

Como Chega o Universidad de Chile

A Universidad de Chile vem de um período de recuperação, com duas vitórias nos últimos cinco jogos. Seu último triunfo foi contra o Santiago Morning, por 3 a 0, e a equipe busca repetir esse desempenho em sua estreia na Libertadores. Sob o comando do técnico Gustavo Álvarez, a equipe chilena promete ser competitiva e jogar com muita garra diante de sua torcida.

Como Chega o Botafogo

O Botafogo está em um bom momento, especialmente após o empate fora de casa contra o Palmeiras no Brasileirão. A equipe de Renato Paiva tem mostrado boa forma e se preparou bem para este importante confronto, sendo uma das grandes forças do futebol brasileiro no momento. A estreia na Libertadores é uma excelente oportunidade para seguir com o bom rendimento do início de temporada.

Escalações

Universidad de Chile (provável escalação):

Goleiro : Castellón

: Castellón Defensores : Altamirano, Calderón, Zaldivia

: Altamirano, Calderón, Zaldivia Meio-campistas : Hormazabal, Poblete, Diaz, Aranguiz, Sepúlveda

: Hormazabal, Poblete, Diaz, Aranguiz, Sepúlveda Atacantes : Fernandez, Di Yorio

: Fernandez, Di Yorio Técnico: Gustavo Álvarez

Botafogo (provável escalação):

Goleiro : John

: John Defensores : Vitinho, Jair, Barboza, Telles

: Vitinho, Jair, Barboza, Telles Meio-campistas : Gregore, Marlon Freitas, de Paula

: Gregore, Marlon Freitas, de Paula Atacantes : Artur, Martins Jesus

: Artur, Martins Jesus Técnico: Renato Paiva

Onde Assistir à Partida

Você poderá acompanhar o confronto Universidad de Chile x Botafogo ao vivo nos seguintes canais:

Globo (TV aberta)

(TV aberta) Paramount+ (streaming)

(streaming) 365Scores (acompanhe em tempo real a cobertura do jogo e os detalhes do desempenho das equipes)

Ficha Técnica

Data : 02/04/2025

: 02/04/2025 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local : Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile

: Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile Fase : 1ª rodada da Copa Libertadores 2025

: 1ª rodada da Copa Libertadores 2025 Árbitro : Esteban Ostojich (Uruguai)

: Esteban Ostojich (Uruguai) Transmissão: Globo, Paramount, e 365Scores

Expectativas para o Jogo

A partida entre Universidad de Chile e Botafogo promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando uma vitória importante para começar bem a fase de grupos da Libertadores. A Universidad de Chile contará com o apoio de sua torcida e tentará surpreender os brasileiros, enquanto o Botafogo, com um time bem estruturado, chega com boa confiança após o desempenho no Brasileirão.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

