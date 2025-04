PALPITES Talleres x São Paulo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (02), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Talleres x São Paulo acontece Hoje (02) às 21h30 hs. O mandante da partida Velez QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Talleres x São Paulo: Onde Assistir ao Confronto da 1ª Rodada da Fase de Grupos da Libertadores 2025

O Talleres (ARG) e o São Paulo se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, em uma partida que promete muita emoção. O jogo será realizado na quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina.

Este duelo faz parte do Grupo D da competição, e promete ser crucial para as duas equipes que têm o objetivo de avançar para a próxima fase do torneio. O São Paulo, com seu elenco recheado de jogadores experientes, buscará um bom resultado fora de casa, enquanto o Talleres, jogando diante de sua torcida, tentará aproveitar a vantagem do mando de campo.

Onde Assistir

Para os torcedores que querem acompanhar o confronto, a transmissão ao vivo será realizada por diversos meios de comunicação:

TV Globo (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

A TV Globo transmitirá a partida para todo o Brasil, enquanto os canais ESPN e Disney+ oferecerão a cobertura para quem preferir a TV fechada ou o streaming. Não perca a chance de assistir a esse grande jogo e acompanhar os melhores momentos do torneio.

Detalhes Importantes

Data e Hora : 02/04/2025, às 21h30 (horário de Brasília)

: 02/04/2025, às Estádio : Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina

: Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina Transmissão: TV Globo, ESPN, Disney+

A Copa Libertadores 2025 começa com grandes expectativas, e com sete times brasileiros participando, os jogos serão exibidos ao vivo em diversos canais, proporcionando aos torcedores uma cobertura completa do principal torneio de clubes da América do Sul.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

