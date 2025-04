PALPITES Fortaleza x Racing Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (01), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Fortaleza x Racing acontece Hoje (01) às 21h30 hs. O mandante da partida Fortaleza QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fortaleza x Racing: Onde Assistir, Horário e Escalações

O Fortaleza estreia na fase de grupos da Copa Libertadores 2025 enfrentando o Racing Club, da Argentina. A partida está marcada para quarta-feira, 2 de abril, às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Ficha Técnica do Jogo:

Competição: Copa Libertadores 2025 – Fase de Grupos (1ª rodada)

Copa Libertadores 2025 – Fase de Grupos (1ª rodada) Data: Quarta-feira, 2 de abril de 2025

Quarta-feira, 2 de abril de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Árbitro: A ser definido

A ser definido Onde Assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)

Prováveis Escalações:

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda):

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Felipe, Hércules, Lucas Crispim e Matheus Vargas; Robson e Silvio Romero.

Racing Club (Técnico: Fernando Gago):

Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Eugenio Mena e Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno, Leonel Miranda e Matías Rojas; Tomás Chancalay, Enzo Copetti e Gabriel Hauche.

Análise do Confronto: O Fortaleza busca iniciar sua campanha na Libertadores com uma vitória em casa, contando com o apoio de sua torcida e a consistência tática implementada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o Racing Club, tradicional equipe argentina, pretende utilizar sua experiência em competições internacionais para conquistar pontos fora de casa.

Onde Assistir à Libertadores 2025: No Brasil, os jogos da Copa Libertadores 2025 serão transmitidos por diferentes plataformas:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Star+ e Paramount+

A partida entre Fortaleza e Racing será exibida ao vivo pela ESPN e estará disponível para assinantes do serviço de streaming Star+.

Obs.: As informações acima foram compiladas a partir de fontes confiáveis e refletem o cenário até a data de publicação deste artigo.

