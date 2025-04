PALPITES Cerro Porteño x Bolívar Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (01), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Cerro Porteño x Bolívar acontece Hoje (01) às 19 hs. O mandante da partida Cerro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Cerro Porteño x Bolívar: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações pela Libertadores 2025

A fase de grupos da Copa Libertadores 2025 começa com um confronto interessante entre Cerro Porteño e Bolívar. O duelo acontece nesta terça-feira (1º), no Estadio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR), às 19h (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam estrear com vitória para garantir uma boa posição no Grupo e seguir firme na competição continental.

Ficha Técnica do Jogo

Jogo: Cerro Porteño x Bolívar

Cerro Porteño x Bolívar Competição: Libertadores – Fase de Grupos (1ª rodada)

Libertadores – Fase de Grupos (1ª rodada) Data: Terça-feira, 1° de abril de 2025

Terça-feira, 1° de abril de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estadio Ueno La Nueva Olla, Assunção (PAR)

Estadio Ueno La Nueva Olla, Assunção (PAR) Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Alexis Herrera (VEN) Onde Assistir: Paramount+ e Disney+

Prováveis Escalações

Cerro Porteño (Técnico: Diego Martínez)

Arias; Alan Benítez, Matías Pérez, Guillermo Benítez e Valdez; Morel, Aguayo, Viera, Fariña e Alan Núñez; Jonatan Torres.

Bolívar (Técnico: Flavio Robatto)

Lanzillota; Yomar Rocha, Jesus Sagredo, José Sagredo e Ervin Vaca; Justiniano, Saavedra, Melgar e Velasquez; Fábio Gomes e Bruno Méndez.

Análise do Confronto

O Cerro Porteño chega para a Libertadores com um time bem estruturado, apostando na força de sua torcida e na experiência de jogadores-chave. Já o Bolívar, tradicional equipe da Bolívia, busca surpreender jogando fora de casa, contando com a qualidade técnica de seus atacantes para explorar os espaços deixados pelo adversário.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

