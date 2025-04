PALPITES Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (01), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle acontece Hoje (01) às 23 hs. O mandante da partida Barcelona QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle: Onde Assistir, Horário e Escalações

A Libertadores 2025 começa com um confronto equatoriano de alto nível entre Barcelona de Guayaquil e Independiente Del Valle. O jogo acontece nesta terça-feira, 1º de abril, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Situação das Equipes

O Barcelona de Guayaquil chega embalado após eliminar o Corinthians na fase preliminar da Libertadores. O time lidera o Campeonato Equatoriano com 15 pontos, tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos. O técnico Segundo Castillo ganhou destaque recentemente não apenas pelos resultados, mas também por seu estilo elegante à beira do campo.

Já o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana em 2022, não vive o mesmo momento. A equipe ocupa a sexta posição no torneio nacional, com nove pontos, e venceu apenas duas vezes nos últimos cinco confrontos. No entanto, o time é conhecido por sua força tática e por revelar grandes talentos.

Último Confronto

As equipes se enfrentaram recentemente, no dia 3 de março de 2025, pelo Campeonato Equatoriano, e o Independiente Del Valle venceu por 4 a 0, mostrando superioridade naquele momento.

Ficha Técnica do Jogo

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Copa Libertadores 2025 serão transmitidos por diversas plataformas:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Star+ e Paramount+

O duelo entre Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle será exibido ao vivo na ESPN e estará disponível para assinantes do Disney+.

