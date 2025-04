PALPITES Atlético Nacional x Nacional-URU Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (02), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Atlético Nacional x Nacional-URU acontece Hoje (02) às 23 hs. O mandante da partida Atlético QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Libertadores da América 2025: Atlético Nacional x Nacional-URU – Onde Assistir, Escalação e Estatísticas

A fase de grupos da Libertadores da América 2025 está prestes a começar, e o confronto entre Atlético Nacional e Nacional-URU promete ser um dos grandes destaques. A partida será realizada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, no dia 02 de abril de 2025, às 23h00 (horário de Brasília).

Detalhes da Partida

Data : 02/04/2025

: 02/04/2025 Horário : 23h00 (de Brasília)

: 23h00 (de Brasília) Local : Estádio Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia

: Estádio Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia Capacidade : 40.043 espectadores

: 40.043 espectadores Árbitro : Falcon Perez, Yael

: Falcon Perez, Yael Treinador Atlético Nacional : Martín Ricardo Liguera Lopez

: Martín Ricardo Liguera Lopez Treinador Nacional-URU: Álvaro Gutiérrez

Probabilidade de Vitória

As expectativas para o jogo estão divididas, com a probabilidade de vitória para as equipes sendo a seguinte:

Atlético Nacional : 54%

: 54% Empate : 26%

: 26% Nacional-URU: 20%

Escalação e Expectativas

O Atlético Nacional entra em campo com o favoritismo, liderado pelo técnico Martín Ricardo Liguera Lopez. O time colombiano busca começar sua jornada na Libertadores com uma vitória importante, diante de sua torcida. A escalação exata ainda não foi divulgada, mas espera-se que o Atlético Nacional utilize sua força máxima.

Do lado uruguaio, o Nacional-URU chega com o objetivo de surpreender o adversário, sob o comando do técnico Álvaro Gutiérrez. A equipe uruguaia tem uma longa tradição na competição e pretende dar trabalho ao Atlético Nacional, buscando um bom resultado fora de casa.

Onde Assistir

A partida será transmitida por canais de esportes especializados, como Globo e Paramount, para quem deseja acompanhar a ação ao vivo. Além disso, plataformas como 365Scores e Flashscore.com.br oferecem cobertura em tempo real, com narração, estatísticas detalhadas e informações sobre o andamento do jogo.

Este confronto entre duas grandes equipes promete agitar a fase de grupos da Libertadores da América 2025.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

Aposte com responsabilidade e aproveite a emoção da Copa Libertadores!

