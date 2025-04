ONDE ASSISTIR Real Madrid x Real Sociedad AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (01/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Real Madrid x Real Sociedad acontece HOJE (01/04) às 16h30 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. REAL É O MANDANTE DA PARTIDA.

Real Madrid x Real Sociedad: Análise da Segunda Mão da Semifinal da Copa do Rei

Data: 1º de abril de 2025 – 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid

Competição: Copa do Rei – Semifinal (Segunda Mão)

Resultado da primeira mão: Real Madrid 1-0 Real Sociedad

O Real Madrid tem um leve favoritismo para conquistar a vaga na final da Copa do Rei, após uma vitória apertada por 1 a 0 na primeira mão, disputada em San Sebastián. Agora, com o apoio da torcida em casa, os Merengues buscam garantir seu lugar na decisão do torneio mais importante do futebol espanhol.

Formação e Desempenho Recentes

Após um susto contra o Leganés no último fim de semana, quando venceram por 3 a 2 na La Liga, o Real Madrid chegou a este confronto confiante, ainda que com algumas dificuldades na temporada. Os comandados de Carlo Ancelotti vêm de uma sequência sólida, ocupando a segunda posição na tabela do Campeonato Espanhol e avançando na Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Arsenal nas quartas de final.

Embora a Copa do Rei não seja a prioridade máxima para o clube, visto a forte concorrência na liga e na Europa, os Blancos têm como objetivo aumentar sua coleção de títulos, sendo a Copa do Rei um troféu importante, especialmente por se tratar de um torneio que já conquistaram 20 vezes.

Real Sociedad: A Luta Pela Reviravolta

Do outro lado, a Real Sociedad, que tem um histórico recente de bons desempenhos, enfrenta uma temporada instável. A equipe de Imanol Alguacil está em 10º lugar na La Liga e buscará reagir após uma série de resultados ruins em competições nacionais. A vitória por 2 a 1 contra o Real Valladolid no último sábado foi a primeira desde 23 de fevereiro.

No entanto, a Real Sociedad tem um bom retrospecto recente contra o Real Madrid na Copa do Rei, especialmente após a surpreendente vitória por 4 a 3 no Santiago Bernabéu em 2020. A equipe basca precisa de um bom desempenho e um gol fora de casa para reverter o placar, mas enfrentará uma tarefa difícil diante da força do time de Ancelotti.

Equipe e Escalação

Para este jogo, o técnico Carlo Ancelotti contará com Andriy Lunin no gol, já que o titular Thibaut Courtois está recuperando-se de uma lesão muscular. Ferland Mendy, Dani Ceballos, Eder Militao e Dani Carvajal são desfalques confirmados. No ataque, Kylian Mbappé, que marcou em sua última partida contra o Leganés, segue como peça fundamental ao lado de Vinícius Júnior e Rodrygo.

Já a Real Sociedad deverá contar com Mikel Oyarzabal, seu principal goleador, para ajudar a equipe a buscar a virada. Ander Barrenetxea retorna de suspensão e pode ser uma arma importante no ataque.

Previsão do Jogo

Com a vantagem do gol fora de casa e a força do elenco, o Real Madrid tem grandes chances de garantir sua vaga na final da Copa do Rei. A Real Sociedad precisa de um gol rápido para colocar pressão sobre os anfitriões, mas as dificuldades fora de casa e a superioridade do time madrilenho indicam um cenário desafiador para os visitantes.

Previsão de Placar: Real Madrid 3-1 Real Sociedad (Real Madrid avança com 4-1 no agregado)

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Disney+ no Brasil.