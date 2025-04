ONDE ASSISTIR Milan x Inter de Milão AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (02/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Real Milan x Inter Milan acontece HOJE (02/04) às 16h30 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. MILAN É O MANDANTE DA PARTIDA.

Prévia: AC Milan x Inter Milan – Coppa Italia 2025

Na próxima quarta-feira, 2 de abril de 2025, os gigantes de Milão, AC Milan e Inter Milan, se enfrentam pela primeira partida da semifinal da Coppa Italia. A expectativa é grande, já que este é o quarto encontro das equipes na temporada. O clássico Derby della Madonnina, além de ser um dos maiores confrontos do futebol italiano, determinará qual time avançará para a final, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Bologna e Empoli.

Análise do Jogo: AC Milan vs. Inter Milan

O AC Milan, após uma vitória dramática por 2-1 sobre o Inter em setembro, que quebrou uma longa sequência de derrotas, viu seu desempenho cair na Serie A. Com apenas 47 pontos conquistados, a equipe ocupa a 9ª posição, a 20 pontos do líder. O técnico Sergio Conceição, que assumiu o time após a saída de Paulo Fonseca, ainda não conseguiu estabilizar a equipe, e uma derrota recente para o Napoli (2-1), além de um desempenho irregular nas competições europeias, aumentou as dúvidas sobre seu futuro no comando do clube.

Apesar disso, o Milan segue com ambições na Coppa Italia. Depois de eliminar a Roma nas quartas de final, com destaque para a atuação de Tammy Abraham, o time tenta reconquistar a glória do torneio, que não vence desde 2003. Agora, o objetivo é superar o Inter em dois jogos e tentar conquistar o título, o que daria uma motivação extra para um time que luta para se recuperar na liga nacional.

Por outro lado, o Inter Milan, atual campeão da Serie A, vem com grandes expectativas para o jogo. Depois de conquistar a Supercoppa Italiana e garantir sua classificação nas fases finais da Champions League, o time de Simone Inzaghi está em busca de um histórico triplete. Com seis vitórias consecutivas, incluindo uma recente vitória por 2-1 sobre o Udinese, o Inter chega com grande confiança para o confronto. Na Coppa Italia, os Nerazzurri eliminaram o Udinese e Lazio nas fases anteriores, com destaque para a performance de Marko Arnautovic, que marcou em ambos os jogos.

Escalações Possíveis

AC Milan

Goleiro: Maignan

Defensores: Walker, Pavlovic, Gabbia, Hernandez

Meio-campistas: Fofana, Musah

Atacantes: Pulisic, Reijnders, Leao, Abraham

Inter Milan

Goleiro: Sommer

Defensores: Bisseck, Acerbi, Bastoni

Meio-campistas: Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco

Atacantes: Thuram, Arnautovic

Previsão do Jogo

O confronto entre AC Milan e Inter Milan é sempre imprevisível, e mesmo com o Inter em grande forma, o Milan tem mostrado resiliência em seus derbies nesta temporada. No entanto, considerando a consistência do time de Inzaghi e a forma irregular do Milan, o Inter é amplamente favorito para vencer o primeiro jogo da semifinal da Coppa Italia.

Resultado Esperado: AC Milan 1-2 Inter Milan

Este será um clássico eletrizante, com ambos os times lutando por uma vaga na final. O Inter, no entanto, parece estar mais preparado para conquistar uma vitória importante no San Siro.

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Disney+ no Brasil.