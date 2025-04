Oficina de colagem com HQ celebra o Dia Internacional do Livro Infantil na Biblioteca Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação são tratados no manual elaborado pela Corregedoria-Geral do Município Com a presença de autoridades e inúmeros servidores municipais, a Prefeitura de Sorocaba lançou, na manhã desta segunda-feira (24), a Cartilha de Condutas Discriminatórias na Administração Pública, no Salão de Vidro do Paço Municipal, localizado no […]