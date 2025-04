Novos parques na cidade trazem esporte, cultura, educação e diversão para a população – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Escada das Águas é uma das grandes atrações do Parque Oeste – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Nos últimos anos, o Rio de Janeiro ganhou novos parques e a população, espaços ao ar livre de lazer, esporte, cultura, educação e diversão em diferentes regiões da cidade. Essas áreas verdes ampliam a cobertura de vegetação e oferecem conforto térmico aos frequentadores, e melhoram a qualidade de vida dos cariocas. Na gestão 2021-2024 foram entregues ao público quatro grandes novos parques: Oeste, em Inhoaíba; Pavuna; Rita Lee, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca; e Realengo. Eles se juntaram ao já icônico Parque Madureira, inaugurado em 2012, e ao Parque Radical de Deodoro, construído para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Parque Oeste

Com sua primeira parte aberta ao público no dia 14 de setembro do ano passado, o Parque Oeste foi construído onde ficava a Fazenda Inhoaíba, da família Gonzaga, e que depois foi doada para um orfanato. O terreno na Avenida Cesário de Melo 6.825 foi adquirido pela Prefeitura em 2023 e trouxe para a população equipamentos culturais, esportivos, de educação e lazer em uma área de mais de 234 mil metros quadrados. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 6h às 22h.

Uma das principais atrações do Parque Oeste, a Escada das Águas foi batizada em homenagem ao arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx. Ela ocupa uma área de 1.300 metros quadrados, com altura de 15 metros, equivalente a um prédio de cinco andares. São 88 degraus com 74 esguichos d’água e uma cascata para refrescar os visitantes de uma das regiões mais quentes do Rio. Com um volume de 210 mil litros, a água da escada passa por um reservatório e filtros, voltando, em seguida, para o equipamento, sem desperdício, de forma totalmente sustentável.

Além da Escada das Águas, outros equipamentos podem ser utilizados pela população nesta primeira fase do Parque Oeste. É o caso do skate park, pista que tem 3.600 metros quadrados e que pode receber competições das modalidades street, bowl e pump track. Um grande palco de eventos, batizado em homenagem ao instrumentista Zeca do Trombone, também foi construído. Há também campo de futebol em grama sintética, ginásio poliesportivo e áreas de estar.

Os frequentadores podem estudar na Nave do Conhecimento. Com uma área útil de 352 m2, a unidade oferece acesso gratuito à internet, palestras, oficinas e cursos de qualificação em várias áreas voltadas para profissões do futuro. Para ter acesso ao cronograma completo das atividades oferecidas e fazer inscrições, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio. O horário de funcionamento da Nave é de terça a sábado, das 9h às 21h; e domingos, das 9h30 às 16h30. Nas segundas-feiras e feriados, fica fechada.

Parque Realengo

No dia 15 de junho do ano passado, a Prefeitura do Rio inaugurou o Parque Realengo Susana Naspolini, batizado em homenagem à carismática jornalista notabilizada pelas matérias de cunho comunitário. Com 76 mil metros quadrados, ele é inspirado no icônico Gardens By The Bay, de Singapura, e conta com cinco grandes torres, sendo duas de 17, duas de 26 e uma com 47 metros de altura, que esguicham, por meio de 236 pulverizadores, vapor de água nos visitantes para amenizar os dias quentes da Zona Oeste. As torres são um espetáculo à parte na nova área de lazer, com show de luzes e música.

Além de proporcionar uma imensa área verde de convívio para a população, o Parque Realengo também apresenta inéditas soluções para adaptar a cidade aos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, como ilhas de calor e inundações.

No nível do solo, um espelho de água com jardins aquáticos refresca os visitantes. Um bosque com sete acessos também é local de descanso e contemplação de espécies nativas da Mata Atlântica. O novo parque nasceu ainda com um sistema de captação de água das chuvas para ajudar na prevenção de enchentes na região. Com capacidade para receber até 290 mil litros de água, um reservatório foi construído no parque e acionado sempre que necessário, em caso de fortes chuvas. Essa reserva de água pode ser reutilizada no próprio parque para irrigação dos jardins e limpeza de sanitários.

O parque também conta com espaço para o cultivo de alimentos e atrações para todas as idades. Foram construídas duas quadras poliesportivas, uma quadra de basquete 3×3, um campo de futebol de grama natural e duas quadras de futevôlei, além de um skate park com 1.506 metros quadrados. Foi instalada uma Academia da Terceira Idade, além de uma área infantil, com três grandes setores divididos por idades para a garotada se divertir: uma para bebês e crianças até dois anos, outra para maiores de dois anos e uma terceira área infantil aquática. A entrada de animais domésticos é permitida, desde que com coleiras. E, assim como no Parque Oeste, o local conta com uma Nave do Conhecimento.

Desde junho de 2023, já funcionava no local um mercado popular, com 11 lojas. Cada espaço tem nove metros quadrados e foi montado lado a lado para organizar o comércio. Próximo ao mercado há um espaço multiuso que pode receber feiras e eventos, entre outras atividades. Há também sete espaços com churrasqueiras à disposição para a população curtir o almoço com a família.

O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 6h às 22h. A entrada principal fica na Rua Carlos Wenceslau.

Parque Pavuna

Localizado nas proximidades da comunidade do Chapadão, região com um dos mais baixos Índices de Progresso Social (IPS) do município, o Parque Carioca Pavuna foi inaugurado no dia 22 de junho de 2024. Com 17 mil metros quadrados, a nova área de lazer foi construída num antigo terreno baldio na Rua Marechal Guilherme, abandonado e usado de maneira improvisada pelos moradores para jogos de futebol.

O novo espaço foi arborizado, com 320 árvores de diferentes espécies nativas da Mata Atlântica, sendo 129 novas. O grande destaque fica por conta de uma torre d´água com iluminação de quase 22 metros de altura, que ajuda a trazer frescor para os frequentadores. O parque também ganhou quiosques, quadras esportivas, de areia e de basquete 3×3, equipamentos de ginástica, skate park, Academia da Terceira Idade e área de convivência.

Para as crianças, há parquinho e área de lazer para piquenique. O terreno recebeu grafismo e paisagismo e, pensando na capacitação da população para o mercado de trabalho, também foi construída uma Nave do Conhecimento.

Para garantir que a população local possa usar o parque com segurança e conforto, mesmo no período noturno, a RioLuz instalou 132 pontos de iluminação de LED no parque e 81 postes de fibra que são mais resistentes e duráveis, proporcionando uma iluminação de qualidade e eficiente.

A entrada do parque é pela Rua Iguaba Grande. Ele está aberto ao público de terça a domingo, das 6h às 22h.

Parque Rita Lee

No dia 12 de maio do ano passado, a Prefeitura do Rio inaugurou o Parque Rita Lee, localizado em uma parte do Parque Olímpico, na Barra Olímpica, na Zona Oeste. Batizada em homenagem à artista brasileira ícone do rock e falecida em maio de 2023, a nova área de lazer tem 136 mil metros quadrados e oferece aos visitantes skate park, muro de escalada com 120 metros quadrados, quadras poliesportivas, área com brinquedos para crianças, Academia da Terceira Idade, mobiliários, banheiros públicos, pergolados e pisos coloridos e bicicletário. O novo parque conta com 1.100 árvores e 70 mil arbustos.

Um dos destaques é a praça molhada. Com 2.600 metros quadrados, o espaço promove a diversão de crianças, com 47 estruturas metálicas que simulam árvores, de ondem saem 190 esguichos de água tratada. Depois de refrescar as pessoas, a água passa por um processo de filtragem, antes de voltar ao sistema – um atributo sustentável e eficiente. Deques, com uma área total de 2.600 metros quadrados, margeiam a Lagoa de Jacarepaguá e podem ser acessados pelo público, com segurança e conforto.

O novo parque fica numa rota que conecta todas as principais áreas do Parque Olímpico, como as arenas, os terraços e o “Live Site”, uma esplanada destinada a eventos em frente à Lagoa de Jacarepaguá. O espaço tem fortes conexões com grandes eventos nos últimos anos na cidade: é por onde passaram atletas e torcedores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, e que, depois de dois anos, passou a receber a Cidade do Rock, no festival Rock in Rio.

O Parque Rita Lee funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.

Parque Madureira

Com 12 anos de existência, o Parque Madureira Mestre Monarco se tornou um ícone de lazer, diversão, cultura e serviços na Zona Norte do Rio. Batizada em dezembro de 2021 com o nome do falecido sambista, a área de lazer tem 3.900 metros de extensão e atravessa os bairros de Madureira, Turiaçu, Rocha Miranda, Honório Gurgel e Guadalupe.

Assim como nos novos parques, a população conta com uma Nave do Conhecimento. Há também a Casa de Convivência Clara Nunes, que oferece atividades gratuitas como yoga, dança de salão e pilates para os idosos a partir de 60 anos, com o objetivo de gerar impacto direto na promoção da saúde física, mental e emocional dos frequentadores.

Enfeitada pelos símbolos do Império Serrano e da Portela, tradicionais agremiações de Madureira, a Praça do Samba é um espaço com palco, concha acústica e arquibancadas para a realização de shows e apresentações culturais. Os lagos e cascatas artificiais atraem os frequentadores, principalmente em dias de calor na cidade. O parque ainda conta com quadras poliesportivas, pistas de skate street e brinquedos num parquinho.

O Parque Madureira tem diversas opções de alimentação para seus visitantes. Uma delas é o Quiosque Moïse, idealizado numa parceria entre a Prefeitura e a Orla Rio em homenagem à família Kabagambe. O espaço de 154 metros quadrados e capacidade para 60 lugares foi inaugurado no dia 30 de junho de 2022, data de aniversário de 62 anos da independência do Congo. O cardápio é inspirado nos pratos típicos do país africano, e o quiosque abriga um memorial para celebrar a cultura africana. Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi morto no fim de janeiro de 2022 no quiosque em que trabalhava, na Praia da Barra da Tijuca.

O Parque Madureira funciona de terça a domingo, sempre das 6h às 22h.

Parque Radical de Deodoro

Construído para os Jogos Rio 2016, o Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste, foi sede de nove modalidades olímpicas e quatro paralímpicas e se transformou em uma grande área de lazer para a população. Com cerca de 500 mil metros quadrados, o local atende mais de três mil alunos em 19 atividades oferecidas de terça a sexta gratuitamente. São elas: alongamento, balé, basquete, boxe, canoagem, capoeira, dança de salão, dança e ritmos, funcional, futsal, hidroginástica, karate, jump, musculação, nado livre, natação, pilates e tênis.

A piscina é aberta ao público para banho aos fins de semana. Desde dezembro de 2021, funciona aos sábados e domingos, das 10h às 17h, com público estimado de cinco mil pessoas por dia. O canal de canoagem slalom virou local de treinamento da equipe de canoagem brasileira.

No dia 3 de janeiro deste ano, a Prefeitura entregou as obras de recuperação do Centro Olímpico de BMX. A pista, construída para os Jogos Olímpicos foi totalmente reformada, conta com percurso de 350 metros (feminino) e 400 metros (masculino) e ocupa uma área de cerca de quatro mil metros quadrados. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo a manter uma pista de BMX em nível olímpico, após ter realizado uma edição dos Jogos.

A pista do Centro Olímpico de BMX ainda conta com duas opções de partidas para as competições, uma com 8m de altura, para provas em nível olímpico e competições internacionais; e a outra com 5m para receber atletas amadores que estão começando no esporte.

Futuro

Atualmente em obras, o Parque Piedade está sendo construído no antigo campus da Universidade Gama Filho, na Zona Norte. Ele terá aproximadamente 18 mil metros quadrados com diversas opções de lazer, cultura e educação. Já o bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, vai ganhar o Parque Terra Prometida, onde atualmente funciona a Cidade das Crianças Leonel Brizola. Com 198,5 mil metros quadrados, ele será o primeiro parque temático do município voltado para o estímulo do turismo religioso.