NBB 2025: Resultados da 25ª Rodada – Franca, São José e Unifacisa Brilham

A 25ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) teve grandes emoções nesta segunda-feira (31), com três partidas disputadas e bastante movimentação na tabela de classificação. Franca, São José e Unifacisa saíram vitoriosos em seus respectivos confrontos, garantindo pontos importantes para a sequência da temporada.

Franca 117 x 57 Caxias do Sul

No Ginásio Pedrocão, em Franca-SP, os atuais campeões do NBB, o Franca, dominaram completamente o Caxias do Sul, vencendo por um expressivo 117 a 57. A equipe francana, que não deu chances aos rivais, começou com uma vantagem de 31 a 14 no primeiro quarto e não olhou mais para trás. Após uma sequência de 20 pontos seguidos, o time de Franca ampliou ainda mais a diferença, chegando a 64 a 30 no intervalo.

Com grande desempenho coletivo, o destaque ficou para Facundo Corvalan e Charles Hinkle, que protagonizaram o segundo tempo e fecharam a partida com um placar de 117 a 57. A vitória manteve o Franca na 3ª colocação, com 69% de aproveitamento no campeonato.

São José 84 x 71 Fortaleza

Em São José dos Campos-SP, o São José venceu o Fortaleza por 84 a 71, de virada, após estar atrás no placar nos dois primeiros quartos. A equipe paulista reagiu no segundo tempo, com uma grande atuação de Franco Vieta, que anotou 22 pontos e foi o cestinha da partida. Com a vitória, o São José subiu para a 10ª colocação, com 50% de aproveitamento, enquanto o Fortaleza segue na lanterna da competição, com apenas 26,7%.

Mogi 66 x 82 Unifacisa

A única vitória visitante da rodada foi do Unifacisa, que derrotou o Mogi por 82 a 66, no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes-SP. Após um primeiro tempo equilibrado, o Unifacisa retomou a liderança no terceiro quarto e, com uma forte defesa e boas infiltrações no garrafão, consolidou a vitória no último quarto. Trevor Gaskins, do Unifacisa, foi o grande destaque da partida, anotando 27 pontos. Com a vitória, o Unifacisa subiu para a 9ª posição, com 50% de aproveitamento.

Próximos Jogos

A 25ª rodada do NBB continua nesta terça-feira (1), com dois jogos importantes:

Brasília x Minas às 20h, no Arena BRB Nilson Nelson

às 20h, no Arena BRB Nilson Nelson Vasco x Paulistano às 20h30, no Ginásio de São Januário

Esses jogos podem trazer mais movimentação na parte de cima da tabela, com Brasília e Minas buscando se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o Vasco luta para se manter competitivo na temporada.

Fique por dentro de tudo o que acontece no NBB, siga o MRNEWS! e acompanhe as principais notícias do basquete nacional em tempo real!