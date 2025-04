Mutirão de Castração para Animais da Lista de Espera em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Reprodução Com oficinas sobre temas como inteligência artificial e jornalismo estudantil, dentro de uma programação formada por mesas temáticas com especialistas, a MultiRio realizou um seminário no Museu de Arte do Rio (MAR) nesta quarta-feira (18/10), data em que comemora 30 anos. O evento também marcou o lançamento do projeto E Agora? Um Rolé Digital, […]