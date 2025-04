IPM-JP dá posse aos novos servidores aprovados em concurso no Centro Administrativo Municipal

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) dá posse aos 28 novos servidores aprovados no concurso público nº 01/2024, nesta quarta-feira (2), às 10h30, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro Água Fria. A Autarquia é responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de servidores da Prefeitura da Capital. Atualmente, contabiliza aproximadamente 7.900 servidores, somando aposentados e pensionistas.

A superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, destacou que os novos servidores chegam para somar esforços e melhorar, ainda mais, a qualidade do atendimento ao cidadão. “Antes de se apresentarem aos setores onde irão trabalhar, os novos e as novas integrantes do IPM-JP participarão de um conjunto de ações planejadas para facilitar a transição e garantir que compreendam a importância de suas funções. As atividades consistem em oficinas com a apresentação institucional e orientações práticas sobre o funcionamento da autarquia”, explicou.

O concurso teve como banca organizadora o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), através do qual foram ofertadas 25 vagas para contratação imediata e as demais para cadastro de reservas, abrangendo os níveis médio, técnico e superior. “No decorrer da realização do concurso mais três vagas ficaram à disposição em decorrência do pedido de exoneração de servidores concursados. Ao todo foram convocados 28 concursados os quais, ao tomarem posse, serão devidamente alocados nos diversos setores da autarquia”, destacou.

De acordo com o edital, o prazo de validade do concurso público é de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial Municipal, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual prazo, a critério do Instituto.

IPM – o Instituto é localizado à rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, nº 166, no Centro da Capital. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3213 4647 ou WhatsApp 322 1005.