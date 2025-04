Inscrições para o projeto “Conexão Escola Família” deste sábado (5) estão abertas – Agência de Notícias

Posted on

Vacinação contra a Covid-19 – Edu Kapps / Prefeitura do Rio Diante de um cenário epidemiológico internacional conturbado, com a China sendo atingida por uma nova onda de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) faz uma convocação às pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço contra a doença […]