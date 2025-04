Inscrições para novo ciclo de capacitações da Sedest podem ser feitas de forma virtual

01/04/2025 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), inicia, nesta terça-feira (1º) as inscrições para o novo ciclo de capacitações para artesãos. O primeiro curso oferecido é sobre ‘Identidade Cultural e Novos Produtos: conectando tradição e modernidade no artesanato’, com 50 vagas abertas.

As capacitações são desenvolvidas pelo Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo (Labin), em parceria com o Programa do Artesanato Paraibano (PAP).

Os candidatos podem se inscrever no site Sympla. Os links serão divulgados nas redes sociais do Labin e do PAP.

O diretor de Qualificação e Projetos da Sedest, Lucas Meirelles, explicou que, embora o curso seja voltado para o artesão, outras pessoas podem participar. “Essas palestras vão ser 50 vagas, são ofertadas para os artesãos, mas isso não quer dizer que o público interessado nos temas não possa se inscrever também”, informou.

As aulas começam no próximo dia 8 e vão acontecer no Centro de Referência do Artesanato Paraibano (CRAP), que fica na Rua Odon Bezerra, nº 99 no bairro de Tambiá.

O calendário do ciclo de capacitações, que acontece até o mês de novembro, pode ser conferido neste link.