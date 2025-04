Gol mantém voos para Bonito (MS) e amplia frequências na alta temporada – Prefeitura Municipal de Bonito

Pouco mais de um mês após anunciar a suspensão dos voos para Bonito (MS), a Gol Linhas Aéreas voltou atrás e confirmou a continuidade das operações com partidas de São Paulo/Congonhas (CGH). Além disso, a companhia informou que aumentará a frequência semanal dos voos durante a alta temporada de julho.

Em comunicado enviado ao portal Panrotas, a Gol destacou que seguirá operando duas frequências semanais de ida e volta, às terças-feiras e sábados, entre Congonhas e Bonito. No mês de julho, devido ao aumento da demanda turística, a companhia adicionará uma terceira frequência semanal, com voos às terças, quintas e sábados.

Bonito, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. A cidade é famosa por suas águas cristalinas, grutas, cachoeiras e rica biodiversidade, atraindo turistas de todo o mundo que buscam experiências de mergulho, flutuação e contato com a natureza.

As passagens já estão disponíveis para compra no site da companhia, no aplicativo e em agências de viagem.

Marlan Pinheiro, Comunicação Prefeitura de Bonito, com informações do Portal Panrotas.