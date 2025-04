Funjope divulga resultado final do edital Paixão de Cristo nos Bairros 2025

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta segunda-feira (31), o resultado final do edital Paixão de Cristo nos Bairros 2025, que pode ser acessado no Portal da Transparência, no link. O valor deste edital é de R$ 100 mil.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que a Prefeitura, através da Funjope, recuperou, há cerca de três anos, a tradição de João Pessoa de ter uma Paixão de Cristo forte e de grande repercussão artística e de público em um evento que acontece no Adro do Centro Cultural São Francisco, onde é montado o espetáculo central com atores, atrizes e técnicos contratados por meio de edital.

“Também estamos intensificando e estimulando a cena teatral nos bairros de João Pessoa. Por isso, fazemos esse edital específico para realizarmos dez espetáculos de Paixão de Cristo em dez bairros diferentes da cidade. Já selecionamos esses projetos e, a partir de agora, os grupos começam a fazer seus ensaios, suas preparações”, comenta.

Marcus Alves afirma que este é um momento muito especial porque o teatro comunitário é muito forte em João Pessoa e reúne um público diversificado e também grandioso. “Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade esses variados momentos em torno do drama de Jesus, uma história contada há tantos anos, mas que a cada ano ganha uma força nova, um simbolismo novo e isso é muito importante para todos nós da Prefeitura”.

Projetos – Os projetos selecionados são: ‘Immanu’el – O Encantador de Histórias’, do Grupo Semear; e ‘Olhar de Maria que Conduz a Jesus Cristo’, do Grupo Procultura, de Cruz das Armas, ambos pelas cotas de pessoas negras.

Pelas cotas LGBTQIAPN+, os projetos são: ‘A Paixão de Cristo – ‘Jesus, o Pão da Vida’, da Companhia Catunda; e ‘Paixão de Cristo 2025 – Na Dor Transpassada Nasce a Salvação’, da Cenarium Produções Artísticas. O projeto ‘Paixão de Cristo – Um Musical Inclusivo – 2ª edição’, da Turma Tá Blz, foi o selecionado nas cotas de pessoas com deficiência (PCD).

Outras cinco iniciativas foram contempladas na ampla concorrência: ‘Paixão em Retalhos Itinerantes 2025’, do Coletivo de Teatro Retalhos; ‘Paixão de Cristo 2025: O Emanuel’, do Ponto de Cultura Arca; ‘Paixão de Cristo – Jesus, o nosso viver’, do Grupo Teatral e Cultural Arte Povo, de Mandacaru; ‘Paixão de Cristo, uma história de amor e fé’, da Companhia de Teatro Soluar; e ‘Uma das Histórias Mais Antigas – A Vida do Redentor’, do Coletivo Porta Adentro.

Paixão de Cristo nos bairros – Este edital premia dez propostas de montagem de espetáculos cênicos que serão apresentados nos bairros de João Pessoa durante a Semana Santa. O objetivo é o incentivo da cultura nas comunidades, a promoção da melhoria e manutenção dos espetáculos, o fortalecimento do turismo interno e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, impulsionando a economia local.