Fantasy Kolex Kings League Brazil, como fazer download e ganhar prêmios

Fantasy Kolex Kings League Brazil: Transforme sua Paixão por Futebol em Diversão e Prêmios

A Kings League Brazil acaba de anunciar o lançamento do Fantasy Kolex Kings League Brazil, um jogo inovador que promete revolucionar a forma como os fãs vivem o futebol. O fantasy game estará disponível no site oficial da liga a partir do dia 2 de abril, trazendo modos de jogo empolgantes e a chance de ganhar prêmios exclusivos.

Dois Modos de Jogo para Uma Experiência Completa

O Fantasy Kolex Kings League Brazil oferece dois modos distintos para atender diferentes perfis de jogadores:

Modo Colecionador : O objetivo é montar o melhor time possível por meio da abertura de pacotes de cartas de jogadores. Além disso, os participantes podem negociar suas cartas no mercado de leilões ao vivo , comprando, vendendo e trocando com outros usuários. Também é possível criar ligas próprias ou se juntar às ligas da comunidade.

Modo Manager: Focado em ligas privadas com até 12 amigos, esse modo traz um toque de estratégia extra, pois cada liga conta com jogadores exclusivos, um mercado de leilões diário e até cláusulas de rescisão de contratos. Ideal para quem quer desafiar seus amigos e provar que é o melhor treinador virtual.

Prêmios e Diversão Garantida

Além da emoção de montar seu time e competir, os participantes do Fantasy Kolex Kings League Brazil poderão concorrer a prêmios exclusivos, como camisas autografadas e ingressos para a final da Kings League Brazil.

O jogo estará disponível gratuitamente no site da Kings League Brazil a partir do dia 2 de abril.

Kings League: A Revolução do Futebol

Criada por Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, a Kings League se tornou um fenômeno global ao reinventar o futebol. O torneio de futebol 7 reúne equipes presididas por streamers e criadores de conteúdo, além de contar com regras inovadoras que mesclam o melhor do futebol tradicional com novas formas de engajamento e entretenimento.

Para mais informações, visite o site oficial da Kings League Brazil.