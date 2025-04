Evento com ações de diversas secretarias, no Planetário, lembra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Especial de Inclusão (SEI-Rio), em parceria com a Fundação Planetário do Rio de Janeiro e com o apoio de inúmeras Secretarias Municipais, realizará nesta quarta-feira (02/04), das 14h às 18h, um evento para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ação promovida em conjunto com órgãos da Prefeitura contará com diversas atividades em prol dos autistas e de suas famílias. Será um dia dedicado à informação, troca de experiências e voltado para a inclusão. Haverá palestras, atividades interativas e um espaço pensado para famílias atípicas.

O evento contará com o apoio das Secretarias de Educação, Assistência Social, Cultura, Saúde, Trabalho e Renda e da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, que oferecerão diversas atividades e serviços aos participantes do evento.

Serviços:

A Secretaria de Educação promoverá uma oficina de contação de histórias com música.

A Secretaria de Assistência Social realizará a divulgação e orientação sobre o acesso a serviços, programas e benefícios da Política de Assistência Social, além de oferecer informações sobre documentação civil e oficinas para crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A Secretaria de Trabalho e Renda participará com o programa “Trabalha Rio”, que divulga vagas de emprego e cursos de capacitação profissional.

A Secretaria da Mulher oferecerá serviços como design de sobrancelha e divulgação dos equipamentos e serviços disponíveis para o público feminino.

A Secretaria de Saúde realizará orientações sobre Saúde Bucal e Promoção da Saúde, além de instalar um Ponto de Vacinação (PV) para atualização da caderneta de vacinas.

A Secretaria de Cultura terá uma participação especial com a iniciativa “Pegue e Leve Livros”, a incentivar a leitura e o acesso ao conhecimento.

O Planetário terá como serviço a Sessão de Cúpula e visitação do Museu do Universo. Além disso, o evento marca a reinauguração da Sala de Regulação que foi reformulada para promover um ambiente que alivia a sobrecarga sensorial e estimula a autorregulação. E também nesse dia, será lançada a Sessão Azul, uma sessão inclusiva voltada para este público, com recursos de acessibilidade.

Apoio:

O Instituto Oceano Azul cooperará com o evento por meio de informações sobre atendimento em Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Fisioterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia.

O Centro de Apoio a Famílias Atípicas (Cafaa) oferecerá atendimento às famílias com a participação de psicólogas e advogadas.

Para finalizar, as crianças autistas terão acesso a maquiagens decorativas, bem como a equipe da Ação Cosplay vai apresentar seus personagens, que farão atividades recreativas e culturais com as crianças.

Endereço: Planetário Rio – Rua Vice-governador Rubens Berardo, nº 100 — Gávea.