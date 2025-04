Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário 2025 – Agência de Notícias

Os casais de Sorocaba interessados em oficializar a união no Casamento Comunitário já poderão se inscrever, a partir desta terça-feira (1), para participar da edição Casamento Comunitário 2025. Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), a edição deste ano da cerimônia permitirá o matrimônio de até 300 casais.

Um dos critérios avaliados para a seleção dos participantes é a renda familiar. As inscrições dos interessados poderão ser feitas até o dia 30 de abril, de forma on-line, pelo site da Prefeitura ( www.sorocaba.sp.gov.br ) ou direto pelo link: https://abre.ai/casamentocomunitario25 .

Realizando a inscrição será emitido um protocolo com data, horário e lista de documentos para comparecer no fundo social para efetivar a inscrição.

Quem não conseguir realizar a inscrição através do site, pode ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, exceto em dias de feriados e ponto facultativos, no Fundo Social de Solidariedade, que está localizado no 4º andar do Paço Municipal de Sorocaba, que fica na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, das 8h às 16h30.

Todos os casais inscritos deverão participar previamente do curso de noivos, em data e local a serem divulgados posteriormente. A cerimônia ecumênica está programada para o mês de novembro, em data também a ser divulgada, sendo que para participação desta é obrigatório que o casal tenha formalizado a união através do Programa Casamento Comunitário 2025.

Critérios para a inscrição:

– Um dos inscritos – noivo (a) – ser morador da Cidade de Sorocaba.

– Somatória de Renda do Casal não pode ultrapassar 03 salários mínimos.

Documentos para efetivar a inscrição:

Os interessados em oficializar sua união no evento organizado pelo Fundo Social deverão apresentar os seguintes documentos:

– carteira de trabalho ou holerite atual para comprovação de renda, sendo que o valor total da renda familiar não poderá ultrapassar o equivalente a três salários mínimos de renda bruta mensal;

– comprovante de endereço recente (pelo menos, um dos noivos deve residir em Sorocaba);

– RG, CPF ou CNH dos noivos;

– Se solteiro: certidão de nascimento dos noivos;

– Se divorciado: certidão de casamento com averbação do divórcio;

– Se o participante tiver constituído união estável anteriormente, deverá apresentar sentença judicial, ou, se for o caso, escritura pública extintiva da união estável anterior;

– Se viúvo, certidão de casamento e de óbito do cônjuge;

– Nome completo e também a data de nascimento ou de óbito dos pais dos noivos;

– Se um dos noivos tiver menos de 18 anos, exige-se o comparecimento dos pais ou de representantes legais, munidos de documentação, conforme edital.

Todas essas informações podem ser obtidas no edital de chamamento do evento, publicado no jornal “Município de Sorocaba” desta segunda-feira (31), que pode ser conferido pelo link: http://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/ .

Também é possível obter mais informações pelo telefone: (15) 3238-2503, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 ou, ainda, diretamente no Fundo Social de Solidariedade.