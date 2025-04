Escola Municipal Zezé Figueiredo Celebra 50 Anos com Grande Homenagem – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Vila Olímpica da Mangueira abre mais de 400 vagas para diversas atividades esportivas – Divulgação/ Secretaria Municipal de Esported A Vila Olímpica da Mangueira, na Zona Norte, está com 410 vagas abertas para diversas modalidades esportivas. As inscrições são feitas presencialmente na secretaria do local. Há opções disponíveis para todas as idades, incluindo natação para […]