Em audiência pública, população de Corumbá contribui para construção do Festival América do Sul 2025

A cidade de Corumbá recebeu, na última sexta-feira (28), audiência pública para discutir a programação do FAS (Festival América do Sul) 2025. O evento no auditório do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi realizado pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Prefeitura Municipal de Corumbá. A discussão reuniu artistas, produtores culturais, representantes da sociedade civil e autoridades.

Durante a audiência, foram anunciadas novidades importantes para o festival, que será realizado de 15 a 18 de maio de 2025. O evento terá sua concentração no Porto Geral de Corumbá, com o palco principal instalado no estacionamento do Centro de Convenções, tendo o rio Paraguai como cenário natural. Pavilhões, galerias de arte, intervenções artísticas ao ar livre, seminários e uma praça gastronômica vão ocupar toda a área do porto. O Beco da Candelária será transformado em uma galeria de arte e uma passarela de moda será montada em frente ao Casario.

A programação já conta com atrações confirmadas como Alcione, Pixote, Xamã, Buena Vista Social Club – Tributo Ferrer (Argentina) e Duduca e Dalvan. Além disso, uma orquestra internacional, formada por músicos da Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Suriname e Guianas, se apresentará no Catedral Erudita, na Matriz de Nossa Senhora da Candelária.

Uma das pautas abordadas foi a mudança da data do festival, anteriormente previsto para novembro de 2024, que agora ocorrerá em maio de 2025. A alteração foi motivada, principalmente, pelas altas temperaturas registradas no final do ano em Corumbá, que poderiam comprometer o conforto do público e dos artistas. A nova data também facilita a logística do evento e amplia a participação de atrações internacionais.

Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda destacou o sucesso do modelo apresentado e a aceitação da comunidade. “A sintonia entre a proposta apresentada e as expectativas do público foi muito positiva. Tivemos poucas sugestões de alterações, o que mostra que estamos no caminho certo. A mudança para o Porto Geral e a nova data foram bem recebidas, e saímos muito felizes com a aprovação desse modelo, que valoriza os trabalhadores locais, desde os fazedores de cultura até os ambulantes e profissionais técnicos envolvidos na produção do festival”.

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, reforçou o compromisso da organização em aprimorar o festival a cada edição. “Sabemos que nem sempre acertamos em tudo, mas estamos sempre buscando melhorar. O mais importante é garantir que ninguém fique para trás, tornando o festival cada vez mais inclusivo e representativo”.

Já o prefeito Gabriel Oliveira enfatizou a preocupação da organização em garantir oportunidades para os trabalhadores de Corumbá. “Nosso foco é garantir que o festival beneficie diretamente os trabalhadores locais, desde os pequenos comerciantes até os profissionais da cultura. Essa é uma oportunidade de impulsionar a economia e dar visibilidade aos talentos da nossa cidade”.

O deputado estadual Paulo Duarte, que acompanhou a audiência, ressaltou o envolvimento da Prefeitura Municipal e projetou um evento histórico. “Com o apoio significativo da prefeitura e do governo do Estado, temos tudo para fazer do Festival América do Sul 2025 o maior de todos os tempos. Esse festival é uma vitrine cultural e econômica para Corumbá e para todo Mato Grosso do Sul”.

Além das atrações já confirmadas, a audiência pública foi um espaço para que a comunidade apresentasse sugestões de artistas e formatos de atividades. Fábio Lugo, idealizador do projeto Pantaneiro Geek, destacou a importância do evento para diferentes segmentos culturais. “Esse tipo de encontro permite que a gente apresente novas ideias e construa um festival mais inclusivo. É essencial dar espaço a diferentes expressões artísticas, como a cultura geek e o hip-hop, que muitas vezes não têm apoio. Mostrar que existimos e que queremos fazer parte é fundamental para fortalecer a cena cultural de Corumbá”.

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Fotos: Lucas Castro