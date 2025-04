Edital 77/2025 – IFSP seleciona bolsistas conteudistas do projeto Cosaic – IFSP

Posted on

Fotos: Michelle Alves Trecho passa a integrar a totalidade do sistema BRT Sorocaba, que conta com dois corredores exclusivos e mais sete estruturais, distribuídos pela cidade A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes e em conjunto com a concessionária BRT Sorocaba, às 4h deste sábado (4) inicia a operação […]