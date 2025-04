Centro de Referência para Pessoa com Deficiência promove evento pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O Centro-Dia Adulto de Referência para Pessoa com Deficiência, serviço municipal que presta assistência a jovens e adultos, realizou, nesta terça-feira (1º), um café da manhã em homenagem aos usuários. O encontro trouxe reflexões sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril) e o Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março). O serviço, que funciona no bairro Treze de Maio, é administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e acolhe pessoas de 18 a 50 anos cujas famílias não têm condições de prover cuidados durante todo dia ou parte dele.

Esse ano, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo traz como tema ‘Informação gera empatia e empatia gera respeito’. “Entendemos que a luta da pessoa com deficiência é nossa [da gestão], não é só de uma pessoa, não é do segmento, é de todos nós, poder público e sociedade civil”, destacou Benicleide Silvestre, secretária de Direitos Humanos e Cidadania.

Entre os homenageados durante o evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa estava Jarielton Pereira, de 28 anos, que recebeu recentemente o laudo de autismo e encontrou no Centro o acolhimento que precisava. “Foi a primeira vez que eu me identifiquei com as pessoas que estavam perto de mim, e foi a primeira vez que eu me senti bem com as pessoas perto de mim. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe, vocês mudaram a minha vida e continuam mudando”, destacou.

Eliane Gonçalves, irmã de um dos usuários com Síndrome de Down, destacou a importância do serviço para a família. “Meu irmão está no Centro há 8 anos e não perde nenhum dia. O dia feliz para ele é quando vem pra cá. Somos muito gratos aos funcionários daqui, ao cuidado, à atenção que conseguem ter com meu irmão e com todo mundo que frequenta esse espaço. É um serviço muito especial da Prefeitura”, comentou.

“Março foi o mês da Síndrome de Down e trouxe a reflexão sobre a importância da rede de apoio, não só para as famílias que convivem com a síndrome, mas para todas as pessoas com deficiência. E todo mundo pode ser rede de apoio – a família, os vizinhos, os amigos, os gestores e toda a comunidade. Vamos trabalhar também o autismo, com o objetivo de promover o respeito e a inclusão das pessoas autistas, desmistificar conceitos equivocados e esclarecer dúvidas sobre o tema”, compartilhou Renata Lauria, coordenadora do Centro-Dia.

Serviço – O Centro-Dia Adulto de Referência para Pessoa com Deficiência proporciona acolhimento, proteção e convivência a pessoas com deficiência. No serviço, são desenvolvidas atividades que permitam a convivência em grupo, cuidados pessoais e fortalecimento das relações sociais. A casa fica na rua Deputado Tertuliano de Brito, nº 368, no bairro Treze de Maio.