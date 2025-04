Campanha contra a Influenza começa com vacinação itinerante em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu iniciou, nesta segunda-feira (31), a campanha anual de imunização contra a Influenza. A ação, que a partir desta terça será realizada também nas 60 unidades de saúde da rede municipal, começou com atendimentos no Centro de Saúde Vasco Barcelos, no Shopping Nova Iguaçu e também por meio do Ônibus da Saúde, que fará vacinação itinerante ao longo das próximas semanas. Até esta sexta-feira (4), ele estará estacionado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, em frente à estação ferroviária, das 8h às 14h.

O local, próximo ao Calçadão de Nova Iguaçu, um dos maiores centros comerciais do estado, foi escolhido pela grande circulação de pessoas dos mais diversos bairros da cidade e de cidades vizinhas. Uma delas é o aposentado Sérgio Murilo do Nascimento Moura, 65 anos, morador de Carmari. Acompanhado da esposa, a também aposentada Iacy Jesus Granja Moura, de 71, ele aproveitou a ida ao Centro para tomar a vacina contra a gripe.

“Estávamos indo buscar um medicamento quando soubemos que o Ônibus da Saúde estava estacionado aqui oferecendo atendimento. Nós sempre tomamos a vacina no posto perto de casa, mas aproveitamos que já estávamos aqui para garantir nossa dose”, conta Sérgio Murilo, que alerta: “Prevenção é tudo. A pessoa vacinada fica mais protegida e evita o desenvolvimento de doenças”.

Além da imunização contra a Influenza, quem foi ao Ônibus da Saúde também pôde atualizar a caderneta com vacinas de rotina, como a de sarampo e da Covid-19. E até um “Papai Noel à paisana” aproveitou a oportunidade. O português João Barreiros Maria, 82 anos, 52 deles vividos em Nova Iguaçu, viu na televisão uma reportagem sobre a ação e foi até o Ônibus da Saúde. “Vi o noticiário pela manhã e pensei: já que vou passar pelo Centro, vou aproveitar para tomar a vacina”, disse o morador de Cabuçu.

Com barba branca e vestido de vermelho, ele fez questão de acalmar uma criança que chorava ao ser vacinada, mostrando que até mesmo o “bom velhinho” precisa ser imunizado. “Todos os pais devem proteger suas crianças, os idosos e a si mesmos. Há muitas pessoas ao nosso redor que precisam desta proteção”, recomenda João Barreiros.

Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, secretário municipal de Saúde, explica que a oferta de vacinação itinerante tem como objetivo reverter na cidade um problema nacional: a baixa adesão às campanhas de imunização. “A gente sabe que a procura por vacinas tem diminuído bastante, especialmente após a pandemia. Este é o reflexo de muita desinformação. Por isso, voltamos a informar que as vacinas são seguras e salvam vidas”, garante o secretário.

As vacinas estarão disponíveis para toda a população, exceto a antirrábica humana e a BCG, que têm especificidades de aplicação. Para receberem a imunização, adultos devem apresentar documento de identificação com foto e CPF, enquanto menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis e apresentar a carteira de vacinação.

Além da estação ferroviária, o Ônibus da Saúde estará em mais dois locais de grande circulação nas próximas semanas, sempre das 8h às 14h. De 7 a 11 de abril, o endereço será o Terminal Rodoviário, na Avenida Marechal Floriano Peixoto 2.865. Na semana seguinte, de 14 a 18 de abril, o atendimento será na Avenida Nilo Peçanha 301, Centro (Via Light).

Para mais informações sobre os locais e horários de vacinação, acesse o site da Prefeitura: www.novaiguacu.rj.gov.br](https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus