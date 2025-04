ASSISTIR AO VIVO Racing Montevideo x América de Cali COPA Sul-Americana 2025, HOJE (02/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing Montevideo x América de Cali acontece HOJE (02) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Racing Montevideo x América de Cali: Onde Assistir, Livescore e Informações da Copa Sul-Americana (03/04/2025)

O confronto entre Racing Montevideo e América de Cali acontece no dia 3 de abril de 2025, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida promete ser intensa, com ambas as equipes buscando uma vitória importante para seguir na competição. O Racing Montevideo joga em casa, no Estádio Parque Osvaldo Roberto, em Montevidéu, enquanto o América de Cali busca um bom desempenho fora de casa.

Últimos Jogos

Racing Montevideo

30/03/2025: Progreso 0 x 1 Racing Montevideo (Vitória)

26/03/2025: Racing Montevideo 1 x 0 River Plate (Vitória)

22/03/2025: Boston River 1 x 3 Racing Montevideo (Vitória)

16/03/2025: Racing Montevideo 0 x 1 Nacional (Derrota)

09/03/2025: Peñarol 0 x 2 Racing Montevideo (Vitória)

América de Cali

30/03/2025: América de Cali 1 x 0 Fortaleza (Vitória)

27/03/2025: América de Cali 3 x 0 Boyacá Chicó (Vitória)

24/03/2025: Dep. Cali 1 x 1 América de Cali (Empate)

15/03/2025: América de Cali 3 x 0 Alianza (Vitória)

09/03/2025: Atlético Nacional 1 x 0 América de Cali (Derrota)

Odds para a Partida

As odds variam entre os sites de apostas:

Vitória do Racing Montevideo : 3.20 (Bet365)

: 3.20 (Bet365) Empate : 3.10 (Bet365)

: 3.10 (Bet365) Vitória do América de Cali: 2.40 (Bet365)

Onde Assistir ao Vivo

Você pode assistir ao jogo Racing Montevideo x América de Cali ao vivo via streaming, com algumas opções sendo Bet365, Betano e Superbet. Lembre-se de que as transmissões ao vivo podem exigir um saldo na conta ou uma aposta recente para se qualificar.

Livescore e Atualizações ao Vivo

Acompanhe o livescore e as atualizações em tempo real do jogo Racing Montevideo x América de Cali por meio do Flashscore, que traz resultados ao vivo, estatísticas detalhadas e informações sobre as partidas de futebol.

Expectativa para o Confronto

Ambas as equipes vêm de boas performances nas competições nacionais, o que promete tornar a partida ainda mais equilibrada. O Racing Montevideo tem a vantagem de jogar em casa, mas o América de Cali, com um elenco forte, também está motivado para buscar a vitória fora de casa. Será um duelo interessante para os torcedores e um jogo importante para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Fique atento às atualizações ao vivo e aos resultados para acompanhar o desenrolar dessa importante partida.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.