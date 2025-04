ASSISTIR AO VIVO Once Caldas x Fluminense COPA Sul-Americana 2025, HOJE (01/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Once Caldas x Fluminense acontece HOJE (01) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Onde assistir Once Caldas x Fluminense pela Copa Sul-Americana 2025

A estreia do Fluminense na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 acontece nesta terça-feira, 1º de abril, quando o Tricolor visita o Once Caldas no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia. A partida, marcada para às 21h30 (horário de Brasília), será transmitida ao vivo para os torcedores brasileiros em TV aberta pelo SBT e em TV por assinatura pela ESPN. Para os assinantes do Disney+, também será possível acompanhar o confronto.

Como acompanhar o jogo ao vivo:

SBT (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV por assinatura e Disney+)

Arbitragem:

Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e Jose Savorani (ARG)

Árbitro de vídeo (VAR): Nicolas Lamolina (ARG)

AVAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Prováveis escalações:

Once Caldas (COL): Aguirre; Cuesta, Castaño, Malagón e Patiño; Mateo García e Alejandro García; Zapata, Arteaga e Barrios; Dayro Moreno. Técnico: Hernan Ramírez.

Fluminense (BRA): Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Jhon Arias, Serna e Canobbio; Germán Cano. Técnico: Marcão.

Com a mudança no comando técnico após a saída de Mano Menezes, o Fluminense espera superar a recente derrota no Brasileirão e iniciar sua trajetória na Sul-Americana com uma vitória. O Once Caldas, por sua vez, busca aproveitar a boa fase após vencer o Llaneros no Campeonato Colombiano.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.