ASSISTIR AO VIVO Nacional Potosí x Independiente COPA Sul-Americana 2025, HOJE (01/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Nacional Potosí x Independiente acontece HOJE (01) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Nacional Potosí x Independiente: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Sul-Americana

Nacional Potosí e Independiente entram em campo nesta terça-feira (1º de abril) pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia. O confronto terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+.

Situação das equipes

O Nacional Potosí busca um bom desempenho em sua 8ª participação na competição continental. No último jogo, a equipe boliviana perdeu por 1 a 0 para o Always Ready na liga nacional. Já o Independiente, tradicional clube argentino que já venceu a Sul-Americana duas vezes, chega embalado após golear o Godoy Cruz por 4 a 0 no Torneio Apertura 2025.

Ficha técnica

Jogo: Nacional Potosí x Independiente

Nacional Potosí x Independiente Competição: Copa Sul-Americana 2025 – 1ª rodada

Copa Sul-Americana 2025 – 1ª rodada Data e horário: Terça-feira, 1º de abril, às 19h (de Brasília)

Terça-feira, 1º de abril, às 19h (de Brasília) Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, Potosí (BOL)

Estádio Víctor Agustín Ugarte, Potosí (BOL) Transmissão: Paramount+

Prováveis escalações

🟥 Nacional Potosí (Técnico: Flavio Robatto)

Saidt Mustafá; Oscar Baldomar, Leonardo Montenegro, Santiago Echeverría, Saúl Torres; Hugo Rojas, Saulo Guerra, Diego Hoyos; Andrés Torrico, Víctor Ábrego, Martín Prost.

🔵 Independiente (Técnico: Carlos Tevez)

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Luciano Cabral, Iván Marcone; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel.

Retrospecto e estatísticas

O Nacional Potosí nunca venceu o Independiente em competições internacionais.

O time argentino tem uma média de 2,1 gols por jogo nos últimos cinco confrontos.

nos últimos cinco confrontos. O Nacional Potosí marcou apenas um gol nas duas últimas partidas.

Palpite e expectativas

O Independiente entra como favorito por conta de sua tradição e do bom momento na temporada. No entanto, jogar na altitude de Potosí pode ser um desafio para os argentinos. Um empate ou vitória do Independiente por margem mínima são os resultados mais prováveis.

Palpite: Nacional Potosí 0x1 Independiente.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.