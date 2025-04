ASSISTIR AO VIVO Arminia Bielefeld x Bayer Leverkusen DFB POKAL, HOJE (01/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Prévia: Arminia Bielefeld x Bayer Leverkusen – DFB-Pokal 2025

Data e Horário: 1º de abril de 2025, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: SchucoArena, Bielefeld

Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira, 1º de abril, pela semifinal da DFB-Pokal 2025. Enquanto o time visitante, Leverkusen, busca garantir sua vaga na final, o time da casa, Arminia Bielefeld, surpreende ao alcançar essa fase do torneio, mesmo sendo da terceira divisão.

Análise do Jogo

O Arminia Bielefeld chega a essa semifinal após um impressionante desempenho, superando clubes da Bundesliga nas etapas anteriores, incluindo uma vitória por 2-1 sobre o Werder Bremen. No entanto, a equipe teve que se apoiar na sorte em alguns momentos, como na vitória apertada contra o Werder, onde o time enfrentou mais de 1.5 xG e teve sua sorte com a trave. A equipe comandada por Michel Kniat está em excelente forma, ocupando o 4º lugar na 3ª divisão com 50 pontos após 30 jogos, a apenas um ponto de distância da zona de promoção.

Forma do Arminia Bielefeld

DFB-Pokal: 4 vitórias consecutivas

Forma geral: 7 vitórias e 1 derrota nos últimos 9 jogos

Invencibilidade em casa: 5 jogos (4 vitórias, 1 empate)

Bayer Leverkusen

Por outro lado, o Bayer Leverkusen chega em busca de sua segunda vitória consecutiva no torneio após vencer o FC Koln em um dramático jogo de prorrogação nas quartas de final. Apesar disso, o time de Xabi Alonso não tem sido tão dominante quanto se espera, com algumas derrotas nas últimas partidas. Na Bundesliga, o Leverkusen ocupa a 2ª posição, com 59 pontos, seis atrás do líder Bayern de Munique. A equipe venceu o VfL Bochum por 3-1 na última rodada e busca manter o ritmo forte no ataque, após uma sequência de jogos sem marcar gols.

Forma do Bayer Leverkusen

DFB-Pokal: 4 vitórias

Forma geral: 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos

Fora de casa: 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nas últimas 11 partidas

Notícias dos Times

Arminia Bielefeld pode manter a mesma escalação que venceu o Werder Bremen, com Leon Schneider e Joel Felix provavelmente começando na zaga. No meio-campo, Sam Schreck e Stefano Russo devem formar a dupla de volantes, enquanto Julian Kania atuará na frente, com Mael Corboz apoiando.

Por parte de Leverkusen, a equipe chega sem alguns jogadores importantes, como Martin Terrier e Nathan Tella, além de Florian Wirtz, que é dúvida. Xabi Alonso pode optar por Amine Adli e Aleix Garcia no ataque, com Patrik Schick provavelmente liderando o setor ofensivo.

Possíveis Escalações

Arminia Bielefeld (4-3-3):

Kersken; Lannert, Schneider, Felix, Oppie; Schreck, Russo; Kunze, Corboz, Worl; Kania

Bayer Leverkusen (3-4-3):

Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Garcia; Schick

Previsão do Jogo

Com o bom momento em casa, Arminia Bielefeld terá confiança para complicar a vida do Bayer Leverkusen. No entanto, a superioridade técnica e a força do ataque de Leverkusen devem prevalecer ao longo do jogo. Apesar do esforço dos anfitriões, a expectativa é que Leverkusen vença com um placar de 3-1 e siga para a final da DFB-Pokal.

Previsão do Placar: Arminia Bielefeld 1-3 Bayer Leverkusen

Acompanhe o jogo ao vivo e prepare-se para uma semifinal emocionante da DFB-Pokal!