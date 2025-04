Posted on

IFSP publica edital para apoio à submissão de projetos a órgãos e agências de fomento Compartilhar WhatsApp Tweetar A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação publicou o Edital nº 326/2023, com objetivo de capacitar, apoiar e incentivar os pesquisadores do IFSP no planejamento, escrita e submissão de projetos de pesquisa a órgãos e […]