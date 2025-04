Agência Minas Gerais | Obras no Complexo Penitenciário de Carmo do Paranaíba são finalizadas com melhorias e reforço na segurança prisional  

Relacionadas



O Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, no município de Carmo do Paranaíba, concluiu a segunda parte das intervenções estruturais realizadas para reforçar a segurança prisional e melhorar a estrutura física da edificação. Para a finalização das obras, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), investiu cerca de R$ 900 mil.

O anexo IV Complexo Penitenciário recebeu uma série de reformas: o alambrado foi revitalizado para se adequar aos padrões estabelecidos para penitenciárias; foram instalados refletores de LED e grades de proteção nas janelas da fachada externa do anexo; as guaritas externas receberam melhorias, como a ampliação da visibilidade por meio da instalação de novas janelas.

Também foram instalados novos vasos sanitários e pias, além de novas salas administrativas destinadas à realocação de trabalhadores, salas de parlatório e intendência.

Os espaços da carceragem e de trabalhos internos foram também contemplados com melhorias. Foram instalados vasos sanitários e lavatórios revestidos em concreto, além da impermeabilização dos banheiros e realocação de interruptores e tomadas, que foram instalados nos corredores e retirados do interior das celas.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, esclarece que as intervenções nas unidades prisionais são uma demanda histórica, que estão sendo priorizadas em todas as regiões do estado.

























Primeira fase

A primeira parte das obras realizadas no Complexo Penitenciário de Carmo do Paranaíba foi entregue em julho de 2023. À época, o investimento de mais de R$650 mil proporcionou a realização de diversas obras no pavilhão B da unidade prisional, incluindo a troca da rede de água e esgoto das celas, pintura e manutenção da rede elétrica.

Marcos Brandão, diretor regional da 10ª Região Integrada de Segurança Pública, reforça a importância das obras executadas que impactam na rotina da unidade.

“A reforma apresenta melhorias significativas nas estruturas, que possibilitam a redução de riscos durante os trabalhos dos policiais penais. Além disso, proporciona tanto um ambiente mais adequado para a prestação de serviço à sociedade e demais órgãos públicos pelos servidores, quanto melhores condições de cumprimento de penas pelos detentos”, destaca.

A entrega em Carmo do Paranaíba representa mais uma das diversas obras promovidas pelo Governo de Minas Gerais em unidades prisionais de todo o estado. Para conhecer outras obras concluídas, acesse o Portifólio de Obras do Sistema Prisional.